'자폐子 두고 떠난' 故전경철 작가, 못다 이룬 꿈 현실로..재단 설립 자금 5억 확보

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[스포츠조선 이게은기자] 피터팬 아빠 고(故) 전경철 작가의 꿈이 이뤄졌다. 고인이 추진위원장을 맡은 성인 중증자폐인을 위한 '피터팬 재단' 설립 초기 자금 5억원이 달성됐다.

26일 출판사 이야기장수 측은 "한 후원자로부터 '얼마가 부족하든 설립에 필요한 마지막 자금을 채워주겠다'는 기적 같은 연락이 왔다"라며 재단 설립을 위한 5억원이 확보됐다고 전했다.

이어 "그러나 이보다 더 기적 같은 일은, 9월 17일 일반 후원금이 1억 1천여 만원이었던 상황에서 피터팬재단 설립이 무산되고 후원금이 반환될 수도 있다는 위기 상황을 알리자 9월 23일까지 2억 7천만 원이 넘는 돈을 모아주셨다. 모든 수단을 동원해 각자의 SNS와 커뮤니티에서 내 일처럼 알려주신 피터팬즈분들 덕분"이라고 덧붙였다.

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이야기장수 측은 "'동화가 멀리 있지 않다. 이 세상은 놀랍도록 따뜻하다'는 전경철 작가님의 말씀은 정녕 사실이었다"라며 "지금 재단법인 설립 심사에 필요한 5억이 모였지만, 네버랜드 마을의 첫 삽을 뜨려면 지속적인 관심과 후원이 필요하다. 계속 지켜보고 지켜봐 달라"라며 꾸준한 관심을 당부했다.

한편 전 작가는 간암 투병 끝에 지난 9월 5일 별세했다. 향년 64세. 전 작가는 아내와 이혼 후 27년간 중증 자폐 스펙트럼 장애가 있는 아들을 돌봐왔다.

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간암 말기 판정을 받은 후 홀로 남을 아들의 거처를 마련하기 위해 전국 보호 시설 1000여 곳을 다녔지만, 아들을 받아주는 곳은 없었다. 이 사연이 MBC '실화탐사대' 등을 통해 알려진 후 아들은 다행히 충북의 한 발달장애인 자립 시설에 머물 수 있게 됐다.

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아들의 거처를 마련한 뒤에도 전 작가의 고민은 이어졌다. 그는 성인 중증 자폐인을 돕기 위한 '피터팬 자폐인 복지재단' 설립을 추진, 자신과 같은 어려움을 겪는 가족들을 돕기 위한 준비에 나섰다. 이야기장수 측이 공개한 전 작가의 마지막 영상에서 고인은 "중증 장애인들이 존엄하게 살아갈 수 있는 네버랜드 마을 건립과 이를 위한 피터팬 재단 창립을 위해 수많은 분이 함께 걷고 있다. 이 길에 힘을 모아달라"라는 유언을 남긴 바 있다. 고인의 꿈은 이제 남은 이들이 이어가야 할 몫으로 남았다.

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joyjoy90@sportschosun.com