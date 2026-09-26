[아시안게임] 오락실서 시작한 ‘아재의 힘’…한국 격투게임 3인방, 일본 꺾고 첫 금메달

e스포츠 대전격투 결승전 입장하는 한국 선수단 (도코나메[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 26일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 e스포츠 대전격투 결승전. 한국 연제길(왼쪽부터), 배재민, 이광노가 경기장에 입장하고 있다. 2026.9.26 hwayoung7@yna.co.kr

◇한국 e스포츠 국가대표 출정식에서 대전 격투게임 3인방인 연제길, 이광노, 배재민과 강성훈 감독(오른쪽부터)이 선전을 다짐하고 있다. 이들은 26일 일본을 꺾고 한국 e스포츠에 첫 금메달을 안겼다. 사진제공=한국e스포츠협회

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1980년대에 태어난 '아재 3인방'이 한국 e스포츠에 첫 금메달을 선사했다.

한국은 26일 일본 아이치현 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 e스포츠 대전 격투게임 단체전 결승에서 일본을 5승2패로 꺾고 금메달을 차지했다. 강력한 우승 후보로 꼽힌 일본을 상대로 초반 열세를 뒤집은 역전승이었다.

이번 대회 대전 격투게임 단체전은 '더 킹 오브 파이터즈 XV' 이광노(45), '스트리트 파이터 6' 연제길(39), '철권 8' 배재민(41)이 한국 대표로 나섰다. 세 선수 모두 1980년대생이다. 어린 시절 오락실에서 격투게임을 즐겼던 세대가 이제는 태극마크를 달고 아시안게임 금메달을 합작했다. 더 의미가 있었던 것은 세 선수 모두 승리를 기록했다는 점이다. 이광노와 배재민이 각각 2승을 거뒀고, 연제길도 1승을 보태며 일본을 무너뜨렸다.

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출발은 불안했다.

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1경기에 나선 연제길은 일본의 강호 히구치 코지로에게 세트 스코어 1대2로 패했다. 곧바로 한국의 맏형 이광노가 나섰다.

1981년생인 이광노는 전날 사우디아라비아와의 준결승에서도 혼자 2승을 책임졌다. '더 킹 오브 파이터즈 XV' 태그매치에서 일본의 사와다 아키히토를 상대로 자신의 주력 캐릭터인 오메가 루갈을 비롯해 하이데른과 게니츠를 꺼내 1세트를 가져왔다. 2세트는 상대의 치즈루에게 내줬지만, 마지막 3세트에서는 나즈드를 선택해 치즈루를 잡아내며 승부를 원점으로 돌렸다.

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3경기는 배재민에게 맡겨졌다. '철권 8'의 세계 최정상급 선수인 배재민은 국제대회에서 자주 맞붙었던 숙적 나카야마 다이치와 세르게이 드라그노프 미러전을 펼쳤지만 패했다. 한국은 1승2패로 다시 밀렸다.

하지만 일본의 리드는 여기까지였다. 4경기에 다시 나선 이광노가 사와다를 2대0으로 제압하면서 승부를 2승2패로 돌려놨다. 전날부터 이어진 이광노의 2연승이 한국의 분위기를 바꾸는 분기점이 됐다.

5경기에서는 배재민이 반격에 나섰다. 주력 캐릭터 브라이언 퓨리로 먼저 승부를 건 뒤, 국제대회에서는 한 번도 꺼내지 않았던 파쿰람을 깜짝 카드로 활용했다. 상대 나카야마를 꺾으면서 3경기의 패배를 만회했고, 한국은 처음으로 3승2패로 앞서나갔다.

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6경기에서는 연제길이 나섰다. 그동안 국제대회에서 일본을 상대로 상대적인 열세를 보였던 연제길은 C.바이퍼를 앞세워 1세트에서 퍼펙트 승리를 거둔 데 이어 2세트까지 제압하며 승리를 따냈다. 한국은 4승2패로 금메달까지 단 1승만을 남겨뒀다.

마지막 주자는 다시 배재민이었다. 배재민은 브라이언 퓨리로 나서 1라운드에서 나카야마의 드라그노프와 혈전을 벌인 끝에 승리했다. 이어진 2라운드에서는 상대가 꺼내든 스티브 팍스를 완벽하게 제압하며 경기를 끝냈다.

5승2패. 한국 e스포츠 대전 격투게임 대표팀이 일본을 넘어 아시안게임 금메달을 확정하는 순간이었다.

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이번 금메달은 한국 e스포츠가 이번 대회에서 따낸 첫 금메달이자, 아시안게임 e스포츠 대전 격투게임 단체전에서 나온 첫 금메달이다. 무엇보다 1980년대생 세 명의 선수가 각자의 종목에서 승리를 만들어내며 일본을 상대로 거둔 결과라는 점에서 의미가 컸다.

오락실에서 시작된 세 선수의 격투게임 인생이 아시안게임 금메달로 이어졌다. '아재의 힘'이 한국 e스포츠의 첫 금빛 기록을 만들었다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com