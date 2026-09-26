'결기 9주년' 이지혜♥문재완, 두 딸과 1박 80만원대 특급호텔 플렉스…초호화 싱가포르 여행

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 이지혜가 남편 문재완과 결혼 9주년을 맞아 두 딸과 함께 싱가포르에서 제대로 된 가족 휴가를 즐겼다. 4박 200만원대 디즈니 크루즈에 이어 센토사 리조트와 마리나베이 인근 특급호텔까지 옮겨 다니며 결혼기념일 여행을 꽉 채웠다.

이지혜는 26일 자신의 SNS에 "명절 잘 보내고 계시죠? 우리가족은 9년차 결혼기념일을 맞이하여 싱가폴여행을 했습니당"이라며 여행 영상을 공개했다. 이어 "한국으로 가기 전 사진 영상을 모아서 만들어봤는데 시간이 정말 빠르네요. 비행기 타기 전 우리의 영상 올려봅니당. 한국 가서 만나유"라고 덧붙였다.

공개된 영상은 "9년차 결혼기념일로 시작된"이라는 문구와 함께 이지혜·문재완 부부와 두 딸의 가족사진으로 시작됐다. 미니마우스 머리띠를 쓴 이지혜와 딸들의 모습에서 디즈니 여행 분위기가 물씬 풍겼다.

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앞서 가족은 싱가포르에서 출항하는 디즈니 크루즈를 타고 결혼기념일 여행을 즐겼다. 크루즈를 마친 뒤에도 여행은 계속됐다. 영상에는 "센토사로 렛츠고!!!!"라는 문구와 함께 수영장을 찾은 가족의 모습이 이어졌다.

아이들은 수영장과 워터슬라이드에서 물놀이를 즐겼다. 이지혜는 처음에는 겁을 내던 둘째가 조금씩 물놀이에 도전하는 모습을 담으며 흐뭇해했고 얼굴에 꽃 그림을 그린 딸을 향해서는 "본인 만족 최상"이라며 웃음을 더했다.

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싱가포르의 밤도 놓치지 않았다. 가족은 나이트 사파리를 찾아 야생동물을 구경했고 현지 식당에서는 카야토스트 등을 맛보며 먹방을 즐겼다. 공연장에서는 "한국말하는 우리끼리 뭉치기"라며 네 식구가 옹기종기 붙어 있는 모습도 담겼다.

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숙소 역시 눈길을 끌었다. 센토사에서는 가족 여행객들에게 인기 높은 5성급 샹그릴라 라사 센토사에서 휴식을 즐긴 것으로 보인다. 해당 리조트의 9월 공식 프로모션은 일반 객실 기준 1박 평균 50만원대부터 형성돼 있다.

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이후에는 싱가포르 마리나베이의 대표적인 5성급 호텔 만다린 오리엔탈로 숙소를 옮긴 모습도 담겼다. 영상에는 넓은 객실과 통창 너머 도심 전망을 바라보는 딸들의 모습이 등장했고 이지혜는 "좋은 건 애들이 더 잘 아네"라며 만족감을 드러냈다. 이곳은 예약가 기준 1박 객실 금액이 약 80만원 안팎으로 형성돼 있다.

아이들과 함께 수영을 하고 호텔에서 간식을 펼쳐놓고 쉬는 소소한 장면도 이어졌다. 마지막에는 다시 한자리에 모인 네 식구가 카메라를 바라보며 "내년엔 어디로 갈까?"라고 다음 가족여행까지 기약했다.

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이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 결혼 9주년을 맞아 디즈니 크루즈부터 싱가포르 특급호텔까지 이어진 가족여행을 공개하며 행복한 근황을 전했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com