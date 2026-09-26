'44세 자연임신→득남' 임정희, 육아로 반쪽된 근황.."1년이 어떻게 지나갔는지"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 임정희가 늦깎이 출산 후 워킹맘으로 살아가는 일상을 전했다.

최근 임정희의 유튜브 채널에는 '육아하면서 콘서트하기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

임정희는 아침에 일어나자마자 12개월 아들 돌보기에 여념이 없었다. 그는 "아들이 이번주에 돌이 지나서 분유를 서서히 줄이고 흰 우유를 먹어야 한다. 아들이 태어난 지 1년이 됐는데, 아이를 키우고 공연을 준비하고 활동하다 보니 (시간이) 어떻게 지나갔는지 모르겠다"라며 정신없는 근황을 전했다.

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임정희는 우유를 잘 먹지 않은 아들을 위해 바나나, 아보카도를 함께 준비했다. 그는 "이 모든 게 7시부터 8시에 사이에 일어난 일이다. 아직도 아침에는 일어나는 게 적응이 안 된다"라며 피곤한 기색을 드러냈다. 이날은 콘서트 연습까지 소화해야 해 더욱 바쁜 하루가 예정돼 있었다. 출산 후 더욱 마른 임정희의 모습도 눈길을 끌었다.

한편 임정희는 지난 2005년 '뮤직 이스 마이 라이프'(Music Is My Life)로 데뷔했으며 '눈물이 안났어', '진짜일리 없어', '시계태엽', '사랑에 미치면' 등 히트곡으로 큰 사랑을 받았다. 2023년 10월 발레리노 김희현과 결혼, 44세 나이에 자연임신에 성공해 지난해 9월 득남했다.

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joyjoy90@sportschosun.com