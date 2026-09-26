최산, 밀라노 ‘열애설’ 난 사진에 결국 입 열었다…“몰래 찍는 것도 범죄”[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 에이티즈(ATEEZ) 멤버 산(최산)이 도를 넘은 사생 피해에 직접 경고장을 날렸다. 사적인 순간을 몰래 촬영하는 행위를 두고 "몰래 찍는 것도 범죄"라고 선을 그으며 팬들에게 최소한의 경계를 지켜달라고 당부했다.

산은 26일 팬 소통 플랫폼을 통해 일부 사생팬들의 행동을 언급하며 불편한 심경을 드러냈다.

그는 자신을 몰래 따라다니거나 동의 없이 촬영하는 행동을 문제 삼으며 "몰래 찍는 것도 범죄"라는 취지로 경고했다. 단순한 팬심의 영역을 넘어 사생활을 침해하는 행동은 받아들일 수 없다는 뜻을 분명히 한 것.

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직접 나서 목소리를 낸 만큼 팬들 사이에서도 사생 문제에 대한 우려가 다시 커지고 있다. 무대와 공식 일정에서는 누구보다 적극적으로 팬들과 소통해온 산이지만 사적인 공간까지 따라오는 일부 팬들의 행동에는 단호하게 선을 그었다.

이와 관련, 최근 일부 온라인 커뮤니티에서는 산이 한 여성과 함께 있는 모습이 담긴 사진을 근거로 열애 의혹을 제기했다. 이에 소속사 KQ엔터테인먼트는 즉각 해명에 나섰다.

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KQ엔터테인먼트 측은 "해당 여성은 밀라노 현지 브랜드 관계자로 일정에 필요한 물품을 함께 구매하러 이동하던 중이었다"며 열애설을 일축했다. 이어 "문제의 사진에서는 단둘이 있는 것처럼 보일 수 있지만 업로드된 영상을 보면 현지 경호 뒤에 매니저도 함께 있었다"고 설명하며 오해를 바로잡았다.

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에이티즈의 사생활 침해 피해는 이번이 처음이 아니다. 소속사는 지난 2021년 아티스트의 업무용 차량에 위치추적 장치가 몰래 부착된 사실을 확인하고 경찰에 수사를 의뢰한 바 있다. 당시 소속사는 불법적으로 위치 정보를 수집한 정황이 포착됐다며 선처나 합의 없이 대응하겠다는 강경한 입장을 밝혔다.

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이후에도 사생활 침해와 악성 게시물 문제가 반복되면서 소속사는 꾸준히 법적 대응을 이어왔다. 지난 7월에도 KQ엔터테인먼트는 에이티즈를 상대로 한 허위사실 유포와 명예훼손, 모욕, 성희롱, 사생활 침해 등에 대한 자료를 수집해 법적 절차를 진행 중이라고 밝혔다. 이미 게시물을 삭제했거나 계정을 비공개로 전환했더라도 확보한 자료를 토대로 대응하겠다는 방침도 강조했다.

최근 산은 에이티즈의 'BAD' 활동을 통해 국내외에서 높은 화제성을 얻고 있다. 특유의 강렬한 표정 연기와 퍼포먼스가 숏폼을 중심으로 빠르게 확산되면서 '최산 그 파트'라는 표현까지 등장했고 해외 팬들 사이에서도 화제의 중심에 섰다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com