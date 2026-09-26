'美 거주 남편♥' 안영미, 둘째 子 백일잔치 열었다..'귀요미' 얼굴도 살짝 공개

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 안영미가 둘째 아들의 100일을 맞아 특별한 시간을 보냈다.

26일 안영미는 자신의 계정에 "하..망했다..."라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 태어난 지 100일을 맞은 둘째 아들을 위해 정성스럽게 백일상을 차린 안영미의 모습이 담겼다. 각종 음식과 소품으로 아기자기하게 꾸며진 백일상이 눈길을 끄는 가운데, 예상치 못한 실수가 포착돼 웃음을 자아냈다.

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백일 떡에 새겨진 '百'이라는 글자가 거꾸로 놓여 있었던 것. 정성스럽게 준비한 백일상에서 발견된 뜻밖의 실수에 안영미 역시 "하..망했다..."라며 웃픈 심경을 드러낸 것으로 보인다.

사진 하단에는 백일상을 앞에 두고 환하게 웃고 있는 안영미의 둘째 아들의 모습도 작게 담겨 눈길을 끈다. 비록 백일 떡의 글자는 거꾸로 새겨졌지만, 아들의 100일을 축하하는 엄마의 마음만큼은 고스란히 전해진다.

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앞서 안영미는 지난 6월 25일 서울 모처의 병원에서 둘째 아들을 출산했다. 당시 소속사 측은 "소중한 새 생명을 맞이한 안영미 씨와 가족들에게 따뜻한 축하와 응원을 부탁드린다"라며 "안영미 씨는 충분한 회복을 거친 후 건강한 모습으로 방송에 복귀해 좋은 모습을 보여드릴 예정"이라고 밝혔다.

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한편 안영미는 지난 2020년 비연예인 남편과 결혼했으며, 2023년 7월 첫째 아들을 품에 안았다. 이후 올해 둘째 아들을 출산하며 두 아이의 엄마가 됐다.