장원영, 어그 신고 다리 길이 실화냐…미니스커트로 뽐낸 눈부신 비율

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[스포츠조선 조민정 기자] 아이브 장원영이 가을 햇살 아래 화보 같은 일상을 완성했다. 거울에 비친 자신의 모습을 바라보는 장면까지 공개하며 새 브랜드 앰배서더다운 존재감을 드러냈다.

장원영은 26일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 올리며 근황을 전했다.

공개된 사진 속 장원영은 브라운 컬러의 오프숄더 니트에 블랙 미니스커트를 매치했다. 여기에 베이지색 어그 부츠를 신어 계절감을 살렸다. 길게 뻗은 다리와 여리여리한 상체 라인이 대비되며 눈부신 비율을 자랑했다.

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특히 장원영은 야외에 놓인 원형 거울 앞에서 자신의 모습을 바라보며 턱을 괸 채 포즈를 취했다. 마치 어그를 신은 자신의 모습에 스스로도 반한 듯한 장면이 자연스럽게 연출됐다.

또 다른 사진에서는 붉은 우체통 옆 바위에 앉아 두 무릎을 끌어안은 채 카메라를 바라봤다. 햇빛에 반짝이는 긴 머리와 브라운 니트가 어우러져 가을 화보 같은 분위기를 만들었다.

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우체통에 기대는 장난스러운 포즈도 선보였다. 편안한 어그 부츠와 미니스커트 조합으로 캐주얼하면서도 사랑스러운 분위기를 완성했다.

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장원영은 최근 신세계인터내셔날이 수입·판매하는 글로벌 라이프스타일 브랜드 어그의 새 브랜드 앰배서더로 발탁됐다. 밝고 당당한 이미지와 긍정적인 에너지를 바탕으로 2026 가을·겨울 캠페인 활동에 나섰다. 이날 공개된 SNS 사진 역시 브랜드 화보 못지않은 분위기를 자아내며 새 앰배서더의 존재감을 제대로 보여줬다.

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장원영은 최근 아이브 활동과 함께 글로벌 라이프스타일 브랜드 어그(UGG) 앰배서더로 발탁돼 가을·겨울 캠페인을 소화하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com