'서장훈과 이혼' 오정연, 연애 못 하는 이유.."외모 중요, 첫눈에 반해야 만나"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 방송인 오정연이 외모를 중요하게 생각한다며 이상형을 밝혔다.

25일 '절에 간 성경' 유튜브 채널에는 '결혼은 싫은데 아기는 갖고 싶어. 오정연의 비혼 출산 폭탄 고백?! (ft. 정자 은행 합법화)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

오정연은 재혼 이야기가 나오자 "저는 속세와 거리가 먼 삶을 살고 있다. 재밌는 거를 하면 행복하고 쉴 때는 퍼져있다. 일할 때는 열심히 해서 자아실현을 한다"라며 가치관이 맞는 사람이 이상형이라고 밝혔다. 절친 김성경은 "그런 사람인지 아닌지 보기도 전에 단정하지 말라"라며 답답해했고, 오정연은 "나는 첫 눈에 반하지 않으면 진짜 못 만나나겠다. 보자마자 팔짱도 끼고 싶고 손도 잡고 싶어야 하지 않나"라고 말했다. 김성경은 "처음 보자마자 손을 잡고 싶지는 않다"라며 다시금 어리둥절해했다.

Advertisement

제작진은 오정연에게 "외모를 많이 보시나"라고 물었고 오정연은 "그렇다. 그래서 못 만난다"라고 솔직하게 답했다. 이어 배우 임시완, 아이돌 그룹 투모로우바이투게더 멤버 연준이 이상형이라면서 "저는 귀여운 스타일을 좋아한다. 아무리 화가 나도 하트 뿅뿅이면 풀릴 수 있지 않나"라고 말했다. 김성경은 "화가 나면 아무것도 안 보인다"라며 두 눈을 질끈 감아 웃음을 자아냈다.

한편 오정연은 2009년 농구선수 출신 방송인 서장훈과 결혼했지만 2012년 이혼했다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com