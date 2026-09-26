김구라, 박유천 뜬금 옹호 "누구나 부침 있어, 딛고 일어서는 게 중요"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 김구라가 가수 겸 배우 박유천의 복귀를 언급하며 자신의 생각을 밝혔다.

26일 유튜브 채널 '그리구라' 김구라 경제연구소에는 '전여친 말만 믿고 주식 투자한 미키광수의 최후'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 미키광수는 과거 여자친구에게 주식 투자를 맡겼다가 3000만 원이 300만 원으로 줄어드는 큰 손실을 봤던 경험을 털어놨다. 한순간에 투자금 대부분을 잃었지만, 미키광수는 이를 계기로 투자에 대해 본격적으로 공부하기 시작했다고.

Advertisement

이후 미키광수는 실패 경험을 바탕으로 투자 공부를 이어갔고, 결국 손실을 만회한 것은 물론 이익까지 보게 됐다고 전했다. 이야기를 들은 김구라는 "결과적으로 좋은 거 아니냐"라며 위기를 기회로 바꾼 미키광수의 판단력을 긍정적으로 평가했다.

미키광수는 자신의 투자 성향에 대해 "위기가 왔을 때 무너지는 사람이 있는가 하면, 저는 위기가 오면 분석을 한다. 그래서 워런 버핏 같은 사람을 그때 처음 알게 된 것"이라고 말했다.

Advertisement

이어 "제가 그런 성향이더라. 떨어지는 거에도 겁을 내지 않고 오르는 거에도 막 신나서 거만해지지 않더라. 그게 성공하는 사람의 성향"이라고 자신의 경험을 돌아봤다.

Advertisement

이를 듣던 김구라는 잠시 생각에 잠긴 뒤 박유천을 언급했다.

Advertisement

김구라는 "내 생각에 이 방송을 보는 분들 중에 많지는 않겠지만 혹시 믹키유천(박유천)의 팬들이 미키광수처럼 위기를 딛고 일어나야 한다는 생각을 할 수 있을 것 같다"라고 말했다.

이어 "아니 그렇지 않냐. 누구나 부침이 있다. 근데 그럴 때 딛고 일어나는 게 사람의 인생에서 중요하다"라고 강조했다.

Advertisement

한편 박유천은 2019년 필로폰 투약 혐의로 구속기소돼 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 앞서 기자회견에서 마약 투약 의혹이 사실이라면 연예계를 은퇴하겠다는 취지로 발언했으나, 이후 혐의가 인정된 뒤에도 활동을 이어가겠다는 뜻을 밝힌 바 있다. 이후 국내외 활동을 이어오며 연예계 복귀 행보를 보여왔다.