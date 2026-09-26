'무용 엘리트' 박명수 딸, 한예종 합격 경사→의사 아내 감격 "9년 노력 결실"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 박명수의 아내 의사 한수민이 딸 민서 양의 한국예술종합학교 합격 소식을 전했다.

26일 한수민은 자신의 SNS에 "우리 민서가 드디어 가장 원하는 대학에 입학했다"라며 기뻐했다.

이어 "초등학교 4학년 때부터 9년간 쉼 없이 열심히 노력했던 결실이 드디어 맺어졌다. 예원중학교, 선화예고 내내 한 번도 장학금을 놓친 적이 없을 정도로 성실하게 열심히 노력해온 민서,, 춤에 대한 열정이 너무 진심이기에 앞으로도 끝없이 춤추고 창작하고 싶다는 민서의 꿈을 진심으로 지지하고 응원한다"라고 전했다.

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또 한수민은 "민서 지금까지 성장하게 도와주신 모든 선생님들께 진심으로 감사드립니다. #한예종창작과"라며 글을 마무리지었다. 한수민은 전날에도 호텔에서 민서 양의 대학 합격 축하 파티를 연 게시물을 공개한 바 있다.

앞서 민서 양은 무용계 엘리트 코스로 알려진 예원학교를 졸업한 후 선화예고 한국무용과에 입학, 장학생이 돼 화제를 모았다. 최근 박명수는 유튜브 채널 '할명수'를 통해 "우리 아이가 대학교에 붙었으면 하는 바람이 있다. 오늘이 아이 수시 발표하는 날이다"라며 간절한 마음을 전하기도 했다.

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한편 박명수는 지난 2008년 8세 연하 한수민과 결혼했으며 슬하에 민서 양을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com