박명수x정준하, '무도' 정실장·최코디 자녀 등록금 약속 "둘만 낳아, 내가 내줄게"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 정준하, 박명수가 '무한도전' 시절 함께했던 매니저에게 딸의 대학 등록금을 책임지겠다고 약속했다.

26일 유튜브 채널 '하와수'에는 '추석 특집! 최코디 & 정실장에게 은혜 갚고 왔습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박명수와 정준하는 MBC '무한도전' 시절 함께했던 매니저 정실장(정석권)과 최코디를 만나기 위해 나섰다. 추석을 맞아 오랜 시간 함께했던 이들에게 직접 찾아가 고마운 마음을 전하기로 한 것.

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두 사람은 최코디를 직접 픽업한 뒤 정실장의 집으로 향했다.

최코디의 집은 복층 구조에 방 3개를 갖춘 공간이었다. 특히 집 안 곳곳에는 '무한도전'의 흔적이 고스란히 남아 있어 눈길을 끌었다. '무도 가요제' 앨범을 비롯해 '무한도전' 달력 등 프로그램과 관련된 다양한 굿즈가 한자리에 모여 있었다.

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무엇보다 눈길을 끈 것은 굿즈 곳곳에 남아 있는 멤버들의 친필 사인이었다. 이를 발견한 박명수와 정준하는 "예전에 사인해달라고 귀찮게 했는데, 그게 여기 있네"라며 놀라워했다. 수년 전 자신들이 직접 남겼던 흔적을 다시 마주하며 당시의 추억을 떠올리기도 했다.

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집 안에서는 박명수가 과거 '바다의 왕자'로 활동하던 당시 착용했던 두건까지 발견됐다. 정준하는 정실장이 간직한 다양한 물건들을 둘러보며 "이 정도면 광팬"이라고 감탄했고, 박명수 역시 자신들의 지난 시간을 고스란히 간직하고 있는 모습에 반가움을 드러냈다.

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훈훈한 분위기가 이어지던 가운데 박명수는 정실장을 위한 집들이 선물까지 준비했다. 직접 계좌이체를 하겠다고 나선 박명수는 "성의를 보내야 할 것 같다. 아내 계좌번호 달라. 네 거 말고"라며 장난을 쳤다.

이어 "이럴 줄 알고 안 오려고 했다"라고 너스레를 떤 뒤 "그래도 친구 집 오지 않았냐. 5만 원만 보낼게. 아무리 생각해도 예의가 아니다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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박명수가 정실장에게 선물을 건네자 정준하 역시 가만히 있지 않았다. 최코디를 바라보던 정준하는 "딸 대학 가는 게 언제냐. 내가 최코디 (딸) 등록금은 해줘야지"라고 말하며 통 큰 약속을 건넸다.

오랜 시간 함께 일하며 가족처럼 지낸 최코디와의 인연을 생각해 직접 등록금을 책임지겠다고 나선 것. 예상치 못한 정준하의 약속에 현장 역시 훈훈한 분위기로 물들었다.

이를 들은 박명수 역시 정실장에게 "애들 등록금 내주겠다. 둘만 낳아"라고 말해 웃음을 더했다. 그러자 정실장은 "지금 어떻게 낳냐. 알고 그러는 것"이라고 받아쳤고, 두 사람의 재치 있는 대화에 현장은 웃음바다가 됐다.

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과거 '무한도전'에서 출연자와 매니저로 만나 오랜 시간을 함께 보낸 이들의 인연은 방송이 끝난 뒤에도 이어지고 있었다. 이날 세 사람은 오래된 추억이 담긴 물건들을 함께 돌아보고 서로에게 고마운 마음을 전하며 남다른 우정을 다시 한번 확인했다.