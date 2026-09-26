'혼전 임신' 나현, 첫째 낳자마자 둘째 임신 계획 “나이 차 계산 중”

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 소나무 출신 배우 나현이 첫 아들을 품에 안았다. 결혼을 준비하던 중 임신 소식을 먼저 전했던 그는 출산 후 "너무 예뻐 눈을 뗄 수 없다"며 벅찬 마음을 드러냈다.

나현은 26일 자신의 SNS에 갓 태어난 아들의 사진과 함께 출산 소식을 전했다.

공개된 사진에는 작은 발을 포개고 있는 신생아의 모습이 담겼다. 나현은 아기의 발 주변을 하트 이모티콘으로 꾸미며 애정을 드러냈고 또 다른 사진에는 자신의 이름이 적힌 병원 용품을 공개하며 출산 직후의 순간을 기록했다.

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나현은 "정말 너무 예뻐서 눈을 뗄 수가 없다 울 아들래미"라며 첫 아이를 바라보는 행복한 심경을 전했다. 이어 "저는 드디어 내일 퇴원하고 조리원에 갑니다"라며 현재 회복 중인 근황도 알렸다.

벌써 둘째 생각까지 꺼냈다. 그는 "아직 육아 시작도 안했는데 아기가 너무 예뻐서 혼자 둘찌 나이차이 계산하고 있는 저랍니다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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나현은 지난 3월 결혼과 임신 소식을 동시에 알린 바 있다. 당시 "결혼을 준비하던 중 소중한 선물이 먼저 찾아왔다"고 밝히며 안정기에 접어든 뒤 2세 소식을 공개했다. 결혼식은 출산 이후 천천히 준비해 약 1년 뒤쯤 올릴 예정이라고 전했다. 이후 임신 28주 차에는 "평생 깡마름으로 살다가 매일매일 최고 몸무게 기록 중"이라며 D라인을 공개하는 등 출산을 앞둔 일상을 꾸준히 공유해왔다.

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나현은 2015년 그룹 소나무로 데뷔한 뒤 배우로 활동 영역을 넓혔다. '구미호뎐1938', '아이돌레시피', '8인의 용의자들' 등에 출연하며 연기 활동을 이어왔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com