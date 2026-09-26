기성용, 딸 호통에 얌전해진 아빠.."이건 포기한 표정" 한혜진♥ 폭소

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[스포츠조선 이게은기자] 축구선수 출신 기성용이 딸의 화장 모델을 자처하며 웃음을 안겼다.

25일 한혜진의 유튜브 채널에는 '송편 빚다 결국 웃음 터진 한 씨네'라는 제목의 영상이 공개됐다.

한혜진은 언니네 가족과 송편 재료를 사기 위해 모였다가 카페에서 담소를 나눴다. 유튜버 선배 김강우는 새내기 유튜버 한혜진에게 유튜브 활동 3개월 차 소감을 물었다. 한혜진은 "체감상 1년 한 것 같다. 근데 재밌고 하길 잘했다는 생각이 든다. 댓글에 다들 좋은 말씀만 해주셔서 깜짝 놀랐고 힘이 난다"라고 말했다. 이어 "기 서방도 영상이 언제 올라오나 계속 기다리고 자기 분량을 체크한다. 분량 많은 걸 좋아한다"라고 밝혔다.

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그러자 한혜진 언니는 최근 기성용이 출연한 쇼츠가 너무 재밌었다며 폭소했다. 영상 속 기성용은 딸이 화장해 주는 손길에 얼굴을 맡겼는데, 딸의 손길이 다소 거칠어 웃음을 자아냈다. 결국 기성용은 딸에게 "화장을 천천히 해야지, 세게 때려. 됐어, 이제 그만"이라고 말했지만 딸은 "기다려!"라며 소리쳤다. 기성용은 마지못해 계속 얼굴을 맡겼다.

한혜진 언니는 영상을 다시 보며 "(손으로) 세게 칠 땐 화난 것 같다"라고 말했고 한혜진도 "참는 거 같지? (딸이) 진짜 세게 한다"라며 웃었다. 또 한혜진 언니는 "이 표정은 포기한 거다. 가영이한테 연락이 왔는데 '성용이 좀 화났던데?'라고 하더라"라며 폭소했다. 한혜진은 "나도 시온이에게 크게 당했다. 이제 형부 차례"라며 장난스레 김강우를 바라봤다.

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한편 한혜진은 2013년 9세 연하 기성용과 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com