‘사업가♥’ 류화영, 결혼 2주만 첫 명절부터 시母 사랑 한몸에 “도와드리려 했더니 저리 가라고”

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[스포츠조선 조민정 기자] 티아라 출신 배우 류화영이 결혼 후 처음 맞은 명절부터 시어머니 사랑을 듬뿍 받았다. 시댁에서 진수성찬을 대접받은 데 이어 직접 사골국까지 끓이며 '새댁'다운 명절 일상을 공개했다.

류화영은 26일 자신의 SNS에 "어머님께서 준비해주시고 알려주신대로 끓이니 한우사골국 대박이에요"라는 글과 함께 식탁 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 뽀얗게 우러난 사골국과 노릇하게 부친 새우전 등이 정갈하게 차려져 있었다. 결혼한 지 불과 2주 만에 맞은 첫 명절부터 직접 음식을 준비하며 새댁의 일상을 보내고 있는 모습이다.

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하루 전에도 류화영은 "결혼 후 첫 명절"이라며 시댁에서 보낸 시간을 공개했다. 사진에는 잡채와 생선구이, 고기, 김치 등 각종 음식이 한 상 가득 차려져 있었다. 류화영은 "어머님 맛있어요. 사랑해요"라며 시어머니의 음식 솜씨에 감탄했다.

특히 시어머니가 며느리에게 일을 시키기보다 오히려 쉬라고 했다는 점도 눈길을 끌었다. 류화영은 도와드리고 싶었지만 시어머니가 자신을 주방에서 비켜나게 했다는 취지로 전하며 화기애애한 분위기를 드러냈다.

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첫 명절을 맞아 시댁에서 제대로 대접받은 류화영은 다음날에는 시어머니가 알려준 방식대로 직접 사골국을 완성했다. 결혼 직후부터 자연스럽게 가족의 일상에 스며든 모습이다.

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류화영은 지난 12일 서울 모처에서 3세 연상의 비연예인 사업가와 결혼식을 올렸다. 두 사람은 지인의 소개로 만나 연인으로 발전한 뒤 부부의 연을 맺었다. 결혼 후에는 신혼여행과 남편과의 일상도 꾸준히 공개하고 있다. 류화영은 최근 남편에 대해 어떤 순간에도 자신의 편이 되어주는 사람이라며 애정을 드러냈다.

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결혼식 당시에도 "연인에서 부부로"라며 앞으로 좋은 날과 어려운 날을 함께 지나가겠다는 소감을 전했던 만큼 결혼 후 첫 명절 역시 행복한 새댁의 모습으로 보내고 있다.

2010년 그룹 티아라 멤버로 데뷔한 류화영은 팀 탈퇴 후 배우로 전향해 '청춘시대', '아버지가 이상해', '매드독', '뷰티 인사이드', '플레이어2: 꾼들의 전쟁' 등에 출연했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com