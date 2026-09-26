스윙스 '타짜' 분량 늘어난 이유 있었다 "윤경호가 엄청 챙겨줘, 감독님께 직접 말해줬다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 래퍼 겸 배우 스윙스(문지훈)가 배우 윤경호에게 고마운 마음을 전했다.

26일 유튜브 채널 '에겐남 스윙스'에는 '드디어 이뤄진 제이켠과 스윙스의 극적인 화해자리 (ft. 피스메이커 딘딘)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 스윙스는 영화 '타짜: 벨제붑의 노래' 촬영 비화를 전하며 윤경호와 얽힌 일화를 공개했다.

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스윙스는 자신의 영화 분량에 대해 "그 썰을 살짝 풀자면 제 분량이 그것보다 훨씬 적었다"면서 "너무 감사하게도 윤경호 형님이 나타나셨다. '지훈아'라고 하면서 저를 엄청 챙겨주셨다"라고 당시를 회상했다.

이어 윤경호가 자신에게 건넨 제안을 공개했다. 스윙스는 "형님이 '너 영어 좀 하지?'라고 하셨다. 그래서 한다고 하니 '그럼 내가 감독님께 말씀드릴 테니까 대사 너가 써봐'라고 하셨다"면서 "우리 최국희 감독님이 경호 형님과 엄청 친한 사이다. '지훈이한테 줘봐'라고 하셨다. 근데 감독님도 그걸 마음에 들어 하셨다. 그래서 대사 제가 쓴 게 되게 많다"라고 설명했다.

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당초 자신의 예상보다 분량이 적었던 상황에서 윤경호의 도움으로 감독에게 자신의 아이디어를 선보일 기회를 얻었고, 직접 대사를 쓰는 과정까지 이어졌다는 설명이다. 스윙스는 자신을 챙겨준 윤경호에게 거듭 고마움을 드러내며 촬영 당시의 특별한 인연을 전했다.

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한편 지난 23일 개봉한 '타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영(변요한)과 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영(노재원)이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수를 건 한판을 벌이는 범죄 영화다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com