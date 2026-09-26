노윤서, 비키니 가슴 ‘하트’로 살짝…가녀린 줄 알았더니 이런 볼륨감

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 노윤서가 하와이 여행의 마지막 사진을 풀었다. 평소 가녀린 이미지와 달리 과감한 비키니로 탄탄한 반전 몸매를 드러낸 가운데 여행 메이트의 정체는 절친 댄서 리정이었다.

노윤서는 26일 자신의 SNS에 "Photo dump 마지막"이라는 글과 함께 하와이에서 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 노윤서는 청량한 컬러의 스트라이프 비키니를 입고 와이키키 해변을 거닐고 있다. 군살 없이 늘씬한 허리 라인과 길게 뻗은 팔다리, 탄탄한 실루엣이 평소 청순하고 가녀린 이미지와는 또 다른 매력을 드러냈다.

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특히 옆모습과 뒤태가 고스란히 드러나는 비키니를 소화하며 남다른 비율을 자랑했다. 해변에서 뒤를 돌아보거나 햇빛을 손으로 가리는 자연스러운 포즈만으로도 휴양지 화보 같은 분위기를 완성했다.

또 다른 사진에서는 음료를 마시는 모습을 공개했다. 비키니 차림 위에 얇은 카디건을 걸친 노윤서는 가슴 부분에 하트 이모지를 붙여 사진을 장난스럽게 꾸몄다. 평소 단정하고 청순한 스타일을 즐겨 보여왔던 만큼 휴양지에서 선보인 과감한 스타일링이 더욱 눈길을 끌었다.

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여행 마지막에는 함께 하와이를 찾은 일행의 정체도 공개됐다. 바로 노윤서의 '찐친'으로 유명한 댄서 리정이었다.

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노윤서는 리정과 나란히 앉아 녹색 음료와 과일이 가득 담긴 음식을 카메라 앞으로 내밀었다. 두 사람은 눈을 크게 뜨거나 장난스러운 표정을 지으며 꾸밈없는 절친 케미를 뽐냈다.

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특히 노윤서의 장난기는 SNS 태그에서도 드러났다. 사진 속 리정의 얼굴 위에 SNS 계정을 태그하면서 위치를 콧구멍 근처에 절묘하게 배치한 것. 예쁜 '투샷'을 남기는 대신 친구 얼굴에 장난부터 친 모습에서 두 사람의 편안한 관계가 고스란히 묻어났다.

노윤서와 리정은 연예계 활동을 시작하기 전부터 알고 지낸 오랜 친구로 알려져 있다. 리정은 지난해 MBC '나 혼자 산다'에서 노윤서를 자신의 "제일 친한 친구"라고 소개하며 새벽 2~3시에도 서로의 집을 오갈 수 있을 만큼 가까운 사이라고 밝힌 바 있다. 서로 집 비밀번호를 알고 있으며 좋은 일이나 힘든 일이 생기면 가장 먼저 나누는 사이이기도 하다.

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두 사람의 우정은 방송과 SNS에서도 꾸준히 포착됐다. 리정은 노윤서의 촬영장에 커피차를 보내 응원했고 노윤서는 리정이 참여한 Mnet '월드 오브 스트릿 우먼 파이터' 범접의 메가 크루 무대에 직접 등장하며 힘을 보탰다.

최근에도 하와이를 함께 여행하며 우정을 이어가고 있다. 리정은 앞서 노윤서의 여행 사진을 직접 촬영한 뒤 "포토 바이 이이정 한가득"이라며 애정을 드러내기도 했다.

한편 노윤서는 tvN 새 드라마 '내가 죽기로 결심한 것은'(극본 김솔지 / 연출 최정규, 김희원 / 제작 스튜디오드래곤, 미디어그룹 테이크투, 레드나인픽쳐스, 빅오션이엔엠)을 차기작으로 선택했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com