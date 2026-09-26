김동현, 금전적 어려움 겪는 후배에 통큰 후원금 쾌척 "내가 할 수 있는 만큼 도와줄 것"

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[스포츠조선 김소희 기자] 전 이종격투기 선수 김동현이 후배를 위해 통 큰 후원을 건네며 훈훈함을 안겼다.

26일 유튜브 채널 '매미킴'에는 '홍대에서 좀 친다는 체육관에 쳐들어갔습니다 | 도장깨기 EP.6'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 김동현은 이종격투기 후배들을 위해 홍대의 한 체육관을 직접 찾았다. 후배들과 스파링을 함께하며 현장에서 직접 호흡을 맞춘 것은 물론, 자신만의 대회 준비 노하우와 경기에서 활용할 수 있는 이른바 '꿀팁'을 전수하며 선배로서 아낌없는 조언을 건넸다.

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운동을 마친 뒤 김동현은 후배 김근영의 집으로 향해 함께 식사를 즐겼다. 김근영은 김동현을 위해 직접 스테이크와 파스타를 준비해 대접했다.

식사를 함께하던 김동현은 김근영이 시합을 앞두고 있다는 사실을 알고 후원금이 담긴 봉투를 건넸다. 그는 "내가 스폰서는 아니지만 또 시합한다고 해서 후원을 좀 해주려고 한다"며 "매미킴 후원이다. 이번 시합 크게 도움이 될지는 모르겠다"고 말했다.

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이어 자신의 경험을 떠올렸다. 김동현은 "내가 예전에 시합 나갈 때 친한 형들이 보태 쓰라고 해줬다. 이렇게 해주시면 (훈련) 4일 전에 가는 거 일주일 전에 갈 수 있다. 세컨 한 명도 데리고 갈 수 있고 도움이 많이 됐다"며 후배에게 건넨 후원의 의미를 설명했다.

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그러면서 "힘이 많이 됐으면 좋겠다. 멋진 경기 해줬으면 좋겠고, 제가 할 수 있는 한에서 도와줄 수 있으면 도와주겠다"라고 말해 따뜻함을 더했다.

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김동현의 진심 어린 응원에 김근영 역시 크게 감동한 모습. 영상 공개 이후 김근영은 해당 영상 댓글을 통해 김동현에게 장문의 감사 인사를 남겼다.

김근영은 "안녕하세요 이근영입니다. 전지훈련에서 쌓게 된 인연으로 동현 선배님께서 저희 체육관에도 방문해주셔서 함께 운동도 봐주시고, 팀원들 한 명 한 명 스파링도 잡아주셨습니다. 저희 팀에게 정말 뜻깊은 시간이었습니다"면서 "저희 팀은 평소에도 매미킴TV 영상을 보면서 기술 공부도 많이 하고 연습을 하는데, 그렇게 멀리서 영상으로만 봐오던 선배님께서 직접 체육관까지 찾아와주셔서 같이 몸도 섞어주시고 모르는 부분이나 궁금한 부분들도 시간 신경 쓰지 않고 한 명 한 명 다 알려주셔서 정말 감사했습니다. 팀원들에게 이런 좋은 경험을 할 수 있게 해주신 부분도 정말 감사드립니다"라고 적었다.

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이어 금전적인 도움에 대해서도 감사한 마음을 전했다.

그는 "또 이번 시합을 준비하면서 금전적으로 힘든 부분들이 많았는데, 동현 선배님께서 도와주신 덕분에 하던 일도 잠시 쉬면서 시합 준비에 집중할 수 있게 됐습니다"라며 "격투기를 하면서 처음으로 이렇게 큰 도움을 받고 시합을 준비하게 됐고, 선배님께 받은 많은 감사함 덕분에 이번 시합에서 반드시 좋은 결과를 만들어내고 싶다는 더 큰 동기부여도 생겼습니다"라고 밝혔다.

끝으로 "받은 도움 잊지 않고 저도 더 좋은 선수가 되기 위해 이번 시합부터 좋은 경기로 보답할 수 있도록 남은 기간 더 열심히 준비하겠습니다. 다시 한번 정말 감사드립니다 동현 선배님"이라고 덧붙였다.

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한편, 김동현은 2018년 6세 연하 비연예인 송하율과 결혼, 슬하 아들 두명과 딸 둘을 두고 있다.