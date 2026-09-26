'아내 덕 신장암 발견' 이정, 불같은 러브스토리.."교제 한 달 만에 같이 살아"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 이정이 자신을 지켜준 아내와의 러브스토리를 공개했다.

26일 '미스&미스터트롯' 유튜브 채널에는 '밴라이브' 이정 편 영상이 공개됐다.

그는 "커피를 파는 스튜디오를 차렸는데 너무 잘 됐다. 근데 그 다음 달에 코로나19가 와서 얼마 해보지 못했다. 코로나19가 끝난 후 1년 반을 더 버텼다"라며 쓰디쓴 사업 실패 기억을 꺼냈다.

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신장암 투병도 겪은 그는 "병도 얻고 사람도 잃고 돈도 잃었다. 은행 빚을 껴안으면서 마무리가 됐다. 인생이 부질없더라"라고 회상했다.

그러면서도 이정은 "근데 지금 생각해 보니 그 장사를 한 이유를 알겠다. 우리 각시를 만나려고 한 거다. 장사를 했기 때문에 결혼을 할 수 있었다. 다 잃었지만 하나 얻은 것 자체만으로 난 끝난 것"이라며 사업 실패를 긍정적으로 바라봤다.

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이정은 아내와 교제 한 달 만에 혼인신고를 했다면서 "결혼해야겠다는 운명적인 느낌이 왔다"라고 말했다. 이정의 불도저 매력에 안성훈은 이성에게 확신을 얻을 수 있는 방법을 물었고, 이정은 "내 마음을 알려줘야 한다. 우리 각시도 그땐 확신을 못했을 거다. 그래서 내가 한 달 만에 집에 데려가 버렸다. 장모님한테 말하고 일단 같이 살자고 손잡고 데려왔다"라고 말했다.

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이정은 앞서도 아내를 향해 각별한 마음을 드러낸 바 있다. 그는 지난해 MBC '라디오스타'에서 아내가 복부 CT(컴퓨터단층촬영)을 해보라고 권유해 신장암이 발견됐다며, "결혼을 안 했으면 지금도 (신장암 발병을) 몰랐을 텐데 아내 덕에 일찍 발견했다. 완치 후 잘 관리 중이고 아내 말만 잘 듣고 있다"라고 밝혔다.

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한편 이정은 2018년 결혼했으며, 부캐 트로트 가수 천록담으로 활발히 활동 중이다.

joyjoy90@sportschosun.com