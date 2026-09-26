환희, 브라이언과 8년 만 '플라이투더스카이'로 컴백…"트로트 활동도 이어갈 것"('살림남')

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[스포츠조선 조민정 기자] 플라이투더스카이가 8년 만에 완전체로 돌아온다. 환희가 '살림남'을 통해 브라이언과 다시 무대에 서게 된 과정을 직접 밝히며 반가운 컴백 소식을 전했다.

26일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에는 추석을 맞아 환희가 스튜디오에 등장했다.

이날 은지원은 환희를 향해 "추석을 맞아 특별한 소식을 가져왔다고 들었다"고 운을 뗐다. 이에 박현호가 "혹시 결혼하시나요?"라고 묻자 스튜디오에는 웃음이 터졌다.

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환희가 준비한 희소식은 결혼이 아닌 플라이투더스카이의 컴백이었다. 환희는 "소식 전할 게 있다"며 "8년 만에 플라이투더스카이가 컴백한다"고 깜짝 발표했다. 오랜 시간 환희와 브라이언의 완전체 무대를 기다려온 팬들에게는 더욱 반가운 소식이었다.

두 사람의 재결합에는 지난해 함께했던 무대가 결정적인 계기가 됐다고. 환희는 2025년 자신의 솔로 콘서트에서 브라이언과 함께 무대에 오른 일을 언급했다. 오랜만에 한 무대에 선 뒤 플라이투더스카이 활동에 대한 이야기를 계속 나눴고 브라이언이 먼저 다시 무대에 서고 싶다는 뜻을 전하면서 완전체 활동이 구체화됐다는 설명이다.

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환희는 "브라이언이 다시 무대에 서고 싶다고 결정적으로 말해줬다"고 밝혔다.

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다만 환희에게도 고민은 있었다. 최근 트로트 활동을 통해 새로운 팬층과 만나고 있는 만큼 플라이투더스카이 활동을 다시 시작할 경우 트로트 팬들이 서운해하지 않을까 걱정했다는 것. 환희는 "고민했던 게 트로트 팬분들이 혹시 서운해하실까 생각했다"고 솔직하게 털어놨다.

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그러면서 플라이투더스카이 컴백이 트로트 활동 중단을 의미하는 것은 아니라고 강조했다. 환희는 "트로트를 안 하겠다는 게 아니다"라며 "플라이투더스카이 음악도 돌려드리고 소울 트로트 활동도 이어갈 생각"이라고 밝혔다.

앞서 환희는 지난해 '현역가왕2'를 통해 트로트에 도전하며 새로운 변신에 나섰다. 특유의 짙은 음색을 살린 '소울 트로트'로 기존 발라드 팬뿐 아니라 트로트 팬들에게까지 존재감을 넓혔다.

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그런 만큼 이번 완전체 컴백은 환희에게도 또 다른 전환점이 될 전망이다. 솔로 가수와 트로트 가수로 활동 영역을 넓힌 데 이어 자신의 시작점인 플라이투더스카이로 다시 브라이언과 호흡을 맞추게 됐다.

플라이투더스카이는 환희와 브라이언으로 구성된 남성 R&B 듀오로 'Missing You', 'Sea Of Love', '남자답게', '가슴 아파도' 등 수많은 히트곡을 남기며 사랑받았다. 한동안 각자의 자리에서 활동을 이어왔던 두 사람이 8년 만에 다시 플라이투더스카이 이름으로 팬들 앞에 서게 되면서 어떤 음악과 무대를 선보일지 관심이 모인다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com