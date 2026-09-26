'빈지노♥' 미초바, 추석상 직접 차린 독일 며느리 "시댁 식구에게 대접, 영광이었다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 래퍼 빈지노의 아내 미초바가 직접 차린 정성 가득한 추석 밥상을 공개했다.

26일 미초바는 자신의 계정에 "행복한 추석 보내세요. 올해는 처음으로 제가 직접 가족들을 위해 추석 상을 차렸다. 한식 요리 수업을 들으면서 열심히 배웠는데 대가족과 시댁 식구들에게 음식을 대접할 수 있어서 정말 영광이었다. 맛있게 드셔주셔서 감사하다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 미초바가 직접 준비한 추석 음식들이 정갈하게 차려진 모습이 담겼다. 송편을 비롯해 소갈비찜, 밤밥, 삼색나물, 소고기뭇국 등 푸짐한 한식이 한 상 가득 차려져 눈길을 끌었다.

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특히 올해 처음으로 가족들을 위해 직접 추석상을 차렸다는 점에서 더욱 의미가 남다르다. 미초바는 한식 요리 수업을 들으며 음식 만드는 법을 배웠고, 배운 실력을 바탕으로 대가족과 시댁 식구들을 위한 명절 음식을 직접 준비했다.

미초바는 "이틀 동안 요리했다. 힘들었지만 너무 뿌듯해요"라고 덧붙이며 오랜 시간 정성을 들여 음식을 준비했음을 밝혔다.

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외국인인 미초바가 한국의 전통 명절인 추석을 맞아 직접 한식을 만들고 가족들에게 대접한 모습에 팬들의 관심도 이어지고 있다. 정성스럽게 차려낸 음식과 함께 가족들과 따뜻한 명절을 보낸 모습이 훈훈함을 더한다.

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한편 미초바는 독일 출신 모델로, 2022년 래퍼 빈지노와 결혼했다.