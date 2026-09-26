박서진, 3년 만 스튜디오 등장 女동생에 “분홍 소시지 같아” 돌직구('살림남')

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 박서진의 동생 박효정 씨가 3년 만에 '살림남' 스튜디오에 모습을 드러내 눈길을 끌었다.

26일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 추석을 맞아 MC 은지원·이요원을 비롯해 박서진·박효정 남매, 환희, 박현호가 한복 차림으로 한자리에 모였다.

특히 이날 박효정은 3년 만에 스튜디오에 직접 등장해 반가움을 안겼다.

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박효정은 방송 스튜디오를 찾은 소감으로 "긴장되고 TV에서만 봤는데 신기하다"고 말했다. 평소 화면으로만 보던 출연진과 한 공간에 자리한 것이 아직 실감 나지 않는 듯한 모습이었다.

환희 역시 박효정을 향해 "실제로 보니 아담하고 귀엽다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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스튜디오 패널들이 모두 박효정을 향해 애정어린 눈빛을 보내는 가운데 오빠 박서진만 퉁명스러운 태도로 일관해 웃음을 자아냈다. 이날 추석 특집을 맞아 분홍 한목을 입은 박효정에 박서진은 "분홍 소시지 같다"고 거침없는 표현을 전해 스튜디오 현장을 웃음바다로 만들었다.

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박서진과 박효정 씨는 '살림남'을 통해 현실 남매다운 티격태격 케미를 보여주며 꾸준히 사랑받아왔다. 서로를 향해 거침없이 돌직구를 날리면서도 중요한 순간에는 누구보다 든든하게 챙기는 모습으로 시청자들의 공감을 얻었다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com