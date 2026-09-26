이경실, '2번 이혼' 조영남 외도 폭로 "바람 피운 적 있잖아"(동치미)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 임예진, 이경실이 조영남의 바람끼를 폭로했다.

26일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'(이하 '동치미')에서는 추석 특집으로 조영남, 백일섭, 김승수, 노사연, 이경실 등이 출연했다.

이날 방송에서 조영남은 김승수에게 결혼하지 않은 이유를 물었다. 김승수는 "제가 마음먹고 결혼하려고 할 때도 있었는데 혼자만 마음먹어서 되는 게 아니더라. 이후로는 타이밍도 안 맞고, 일도 바빠서 그렇다"라고 솔직하게 털어놨다.

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이에 MC 김용만이 조영남에게 "여자친구 만드는 법 좀 알려달라"고 부탁했다.

조영남은 "끊임없이 노력해야 한다. 내가 노래 잘하고 그림 잘 그리는 것도 다 여자들한테 잘 보이려고 하는 거다"라고 말했다. 이어 "남자들이 돈 많이 버는 것도 사실 다 여자한테 잘 보이려고 하는 것"이라고 자신만의 소신을 밝혔다.

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그러면서 조영남은 자신의 솔직한 발언이 오해를 불러일으킬 수 있다는 점을 언급했다. 그는 "이렇게 남자들이 돈 버는 이유 나가서 얘기하면 XX 욕을 먹는다. 그래도 맞다"면서 "이렇게 얘기하면 바람둥이로 알고, 기겁한다"라고 억울함을 호소했다.

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조영남의 발언에 출연진들은 곧바로 반응했다. 임예진은 "바람둥이잖아"라고 직설적으로 말했고, 이경실 역시 "바람 피운 적도 있지 뭐"라고 거들며 웃음을 자아냈다.

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조영남은 아랑곳하지 않고 김승수를 향한 연애 조언을 이어갔다. 특히 여자친구를 만드는 방법으로 "스킨십을 하지 마라"라고 말해 눈길을 끌었다.

백일섭 또한 조언을 건넸다. 그는 "껄떡거리지 마라. 가만히 있어라"라며 "탤런트 가수 배우들 중에 늦게 가는 여자들 있지 않냐. 그런 분들을 공략하라"라고 조언했다. 다만 이를 들은 조영남은 "찬스가 나면 껄떡 거려야 한다"라고 백일섭 의견에 반대했다. 결국 이경실은 "하루는 껄떡 거리고 하루는 조용히 하라"라고 결론을 내 웃음을 더했다.

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조영남은 과거 결혼 생활로 인해 '바람둥이'라는 이미지가 굳어진 바 있다. 그는 배우 윤여정과 1974년 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀지만, 결혼 생활은 13년 만인 1987년 이혼으로 마무리됐다. 이후 1995년 18세 연하 여성과 재혼해 딸을 입양했으나, 이 결혼 역시 이혼으로 끝났다.