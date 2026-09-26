'PD♥' 임예진, 결혼 7년 만 시댁 발길 끊었다 "男 물린상서 女 식사, 이해 안가"(동치미)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 임예진이 가부장적이었던 시댁의 명절 문화를 솔직하게 털어놨다.

26일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'(이하 '동치미')는 추석 특집으로 꾸며졌다. 이날 방송에는 조영남, 백일섭, 김승수, 노사연, 이경실 등 다양한 출연진이 함께해 명절과 가족에 대한 이야기를 나눴다.

이날 임예진은 명절마다 시댁을 찾았던 당시를 떠올리며 남녀가 분리돼 식사하던 시댁의 분위기를 공개했다.

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임예진은 "시댁 가족이 많다. 결혼하고 7~8년 차까지만 다니고 그다음부터 안 내려갔다. 멀기도 하지만 그건 변명이고 문화가 다르다"라고 이야기했다.

이어 "결혼하고 밥상을 차리는데 남자들만 앉아서 먼저 먹는다. 어린 조카들까지"라며 "그다음에 그 상을 대충 정리해서 반찬 채우고 그리고 여자들이 먹는다. '이게 뭔가' 싶어서 그다음부터는 남편 먹을 때 옆에 앉아서 그냥 먹었다"라고 털어놨다.

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임예진은 당시 자신만 다른 행동을 했다고 설명했다. 그는 "여자들 중에 저만 유일했다. 저는 남자들이 먹고 물린 상에서 먹는 게 이해가 안 됐다"라고 솔직하게 말했다.

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이를 들은 이경실은 임예진의 과거 명절 일화를 추가로 폭로했다. 이경실은 "7~8년 동안 가서 밥 때 됐는데도 그냥 자고 그랬다더라. 그래서 이제 남편이 안 데리고 가는 것 같다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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임예진은 "지금 철들고 생각하면 죄송하긴 한데…"라고 말했고, 이경실은 "안 일어나서 밥을 따로 챙겨줬다고 하더라. 한마디로 배우 짓을 한 것"이라고 너스레를 떨었다.

이에 임예진은 남편 역시 어느 순간부터 명절에 자신을 데려가지 않았다고 인정했다. 그는 "남편도 어느 날부터 내가 촬영이 없어도 '나 혼자 다녀올게'라고 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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한편 임예진은 1989년 최창욱 MBC PD와 결혼했다.