박서진 母, 임신 중 뱃일하다 유산했었다…뒤늦게 전한 가슴 아픈 가족사(살림남)

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 박서진의 어머니가 과거 임신 중 뱃일을 하다 유산했던 아픈 기억을 털어놨다.

26일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 건강 검진을 위해 병원에 입원한 박서진의 아버지를 가족들이 찾아가는 모습이 그려졌다.

이날 박서진은 최근 아버지가 갑자기 구토와 어지럼증을 호소했다며 걱정을 드러냈다. 과거 뇌혈관 문제를 겪었던 만큼 혹시 모를 상황에 대비해 검사를 받기 위해 입원했다고 설명했다. 병원에는 박서진의 고모들도 병문안을 왔다. 고모들은 힘든 환경을 딛고 가수가 된 조카를 바라보며 "맨바닥에서 올라간 아이"라며 대견한 마음을 드러냈다.

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그러던 중 자연스럽게 돌아가신 할머니 이야기가 나왔다. 고모들은 박서진의 흥과 장구 실력이 할머니를 닮은 것 같다며 과거를 떠올렸다. 이 과정에서 박서진 어머니와 시어머니였던 할머니의 각별했던 관계도 공개됐다.

박서진 어머니는 과거 임신 중에도 생계를 위해 뱃일을 해야 했고 그 과정에서 유산까지 경험했다고 고백했다.

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당시 집안 형편상 임신했다고 일을 쉴 수 있는 상황이 아니었던 것으로 전해졌다. 박서진 어머니는 이후 박서진을 키울 때도 계속 뱃일을 해야 했고 자신이 아이를 제대로 돌볼 수 없을 때 시어머니가 대신 박서진을 돌봐줬다고 회상했다.

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박서진 어머니는 "뱃일로 서진이를 돌보지 못할 때 할머니가 돌봐주셨다"며 시어머니가 어린 박서진을 업고 마을회관에 가다가 쓰러진 적도 있었다고 전했다. 며느리와 시어머니 사이였지만 서로 의지했던 만큼 박서진 어머니 역시 시어머니의 마지막까지 곁을 지켰다. 그는 "시어머니 병수발을 내가 다 들었다"고 떠올렸다.

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하지만 박서진이 할머니와 함께한 시간은 길지 않았다. 할머니는 박서진이 태어난 지 약 100일 무렵 세상을 떠난 것으로 알려졌다.

이날 방송에서는 박서진 가족이 오랜 시간 견뎌야 했던 힘겨운 과거가 다시 한번 공개돼 안타까움을 자아냈다.

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박서진은 앞서 두 형을 49일 간격으로 떠나보내고 어머니의 암 투병까지 겪었던 가족사를 털어놓은 바 있다. 어린 시절부터 부모님의 뱃일을 도우며 생계를 함께 책임졌던 사연 역시 '살림남'을 통해 공개했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com