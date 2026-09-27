[SC인터뷰]"추석 극장가 다 같이 잘됐으면"…'부활남' 구교환, 경쟁 대신 상생 외친 이유(종합)

사진제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 죽어도 72시간 뒤면 다시 살아나는 남자. 설정부터 심상치 않지만, 배우 구교환은 오히려 힘을 뺐다. 복잡한 의미를 덧붙이기보다 시나리오에 적힌 그대로, 빠르고 직관적으로 '부활남'의 세계에 뛰어들었다. 여기에 다시 만난 신승호부터 강기영, 26세 차이의 '동생' 김시아까지, 좋아하는 사람들과 함께였기에 더욱 신나는 현장이었다.

구교환은 최근 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 영화 '부활남: 더 레드'(이하 '부활남')에 대한 이야기를 나눴다.

오는 30일 개봉하는 '부활남'은 웹툰 '부활남'을 원작으로, 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취업 준비생 석환(구교환)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 사실을 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. '뷰티 인사이드', '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다.

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구교환이 연기한 석환은 첫 월급으로 가족에게 꽃등심을 사는 것이 꿈이지만, 욱하는 성격 탓에 면접에서 번번이 고배를 마시는 취업 준비생이다. 어느 날 갑작스러운 죽음을 맞은 뒤 72시간 만에 부활하면서 자신의 특별한 능력을 깨닫고, 동시에 의문의 인물들에게 쫓기기 시작한다.

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촬영을 마친 지 꽤 오랜 시간이 흘렀지만 당시의 기억은 여전히 선명하다. 구교환은 "영화를 촬영하는 순간들은 다 기록돼 있다. 그때의 집중력과 즐거움이 머릿속에 박혀 있어서 언제든 끄집어내 이야기할 수 있다. 물론 조금 희미하기는 하다"며 웃었다.

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구교환이 꼽은 '부활남'의 가장 큰 매력은 속도와 직관성이다. 구교환은 "'부활남'은 굉장히 직관적이고 빠르다. 자신 있게 '킬링타임'이라고 이야기할 수 있다"고 자부했다.

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다만 한국형 초인물이나 히어로물이라는 장르적 특성이 작품 선택의 결정적인 이유는 아니었다. 오히려 사람이 먼저였다. 구교환은 "함께한 배우들과 감독님이 좋았다. 한국형 초인물, 히어로물이라서 선택한 것은 아니다. 평소 궁금했던 분들이었고, 다시 만나고 싶은 사람들이다"라고 말했다.

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원작 웹툰 역시 직접 찾아봤다. 구교환은 "원작이 있는 작품을 많이 했다. 원작이 새로운 매체를 만나 새로운 이야기를 하는 것도 좋아한다. '부활남'에서는 작가님과 감독님의 연출, 영화 안에 만들어진 세계관에 충실하려고 했다"고 설명했다.

강렬한 빨간 머리 역시 그렇게 완성된 석환의 일부다. 구교환은 "'빨간머리 앤'과 '피구왕 통키'는 대단하다고 생각했다"고 너스레를 떤 뒤 "빨간 머리 자체에 특별하게 접근하지는 않았다. 이 세계관의 설정이라고 생각했다"고 말했다.

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석환을 해석하는 방식도 복잡하지 않았다. 숨겨진 의미를 덧붙이기보다 시나리오에 적힌 인물을 그대로, 직관적으로 구현하는 데 집중했다.

구교환은 "감독님이 만들어주신 설정인데, 저는 기준이 자기 자신에게 있는 캐릭터를 좋아한다"며 "더 꼬지 않고 때로는 심플하게 그대로 설명하는 게 관객에게 유리할 때가 있다. 시나리오에 있는 글자를 그대로 옮기려고 했다"고 밝혔다.

이어 "서브텍스트나 메타포를 담기보다는 스트레이트하게 보여주는 영화라고 생각했다. '사실 얘 마음은 이거야'가 아니라 '얘 마음은 이러니까 이래!'라는 걸 보여주려고 의도적으로 더 생각하지 않았다"고 덧붙였다.

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죽을수록 강해지는 석환의 변화는 액션에도 고스란히 반영됐다. 처음부터 완성된 히어로가 아닌, 자신의 능력을 알아가며 점차 강해지는 인물인 만큼 액션 역시 단계적으로 설계됐다.

구교환은 "무술 감독님과 어떻게 하면 그 나이대와 상황, 환경에 맞는 움직임을 표현할 수 있을지 질문을 많이 주고받았다. 석환의 능력이 발전할 때마다 알맞은 디렉션을 주셨다"며 "조금씩 성장해 가는 과정에서 기술팀, 무술팀, 공간의 도움을 많이 받았다"고 공을 돌렸다.

백종열 감독과의 작업도 남달랐다. 오래전부터 그의 작품을 지켜본 관객이었기 때문이다. 구교환은 "제가 감독님의 영화를 보고 자랐다. '뷰티 인사이드'를 보면서 박해진 선배의 하루만 연기하고 싶다는 생각도 했다. 감격스럽게도 이번에 함께하게 됐다"며 "감독님의 영화는 설정이 재미있다"고 말했다.

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배우들과의 호흡은 구교환도 '부활남'을 선택한 이유이자 촬영을 즐길 수 있었던 또 하나의 동력이었다. 특히 'D.P.'에 이어 다시 만난 신승호를 향해서는 거침없이 애정을 쏟아냈다. 극 중 구교환은 죽을수록 강해지는 석환을, 신승호는 타인을 조종하는 능력을 지닌 블랙을 맡아 팽팽한 대립 구도를 그린다.

구교환은 "승호 씨는 지금도 보고 싶다. 제가 진짜 좋아한다. 이번 작품에서 가장 많은 장면을 함께했다"며 "'또 언제 만나나' 했는데 승호 씨 때문에 이 작품을 하기도 했다. 또 작품을 하고 싶다. 승호 씨 사랑한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

강기영과는 '이상한 변호사 우영우' 이후 다시 호흡을 맞췄다. 구교환은 "기영 배우와는 '우영우' 때 잠깐 호흡을 맞춰서 아쉬웠다. 같은 회사이기도 하고, 제가 친하다고 생각하는 배우 중 한 명"이라며 "함께 신을 만드는 것 자체가 재미있고 즐겁다"고 했다.

26세 차이가 나는 김시아와는 티격태격하면서도 서로를 누구보다 챙기는 현실 남매로 만났다. 실제로는 남매보다 '딸뻘 아니냐'는 짓궂은 질문이 나오자 구교환은 "영화를 보시면 납득이 되는 나이 차이다"라고 재치 있게 받아쳤다.

김시아 연기를 보며 배우로 자극도 받았다. 구교환은 "시아 배우를 보면서 놀라는 지점이 많았다. 분석력도 뛰어난데 그걸 유연하게 바꾸려고 하더라. 저도 보고 배웠다"며 "'왜 저렇게 잘할까. 좋은 걸 많이 보고 자랐나?' 싶었다. 감각적으로 뛰어나다"고 칭찬했다.

급기야 자신이 연출하는 작품에서 다시 만나고 싶다는 러브콜까지 보냈다. 구교환은 "영화를 만들 기회가 있다면 시아 배우와 꼭 하고 싶다"며 "시아 배우는 가수 겸 배우 역할을 하고, 저는 매니지먼트를 하는 역할?"이라고 즉석에서 새로운 이야기를 만들어내기도 했다.

이 같은 끈끈한 호흡은 촬영장을 넘어 홍보 과정까지 이어졌다. 구교환에게 '부활남' 프로모션은 또 하나의 업무라기보다 촬영이 끝난 뒤에도 계속되는 뒤풀이에 가깝다.

구교환은 "콘텐츠를 보시면 아시겠지만 우리의 장점은 홍보를 일이라고 생각하지 않는다는 점이다. 자연스럽게 이야기하고, 끝나면 맥주 한 잔도 한다"며 "아쉽게도 시아 배우는 콜라를 마시지만, 프로모션도 '부활남'의 뒤풀이 같다"고 웃었다.

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'부활남'이 관객을 만나는 올 추석 극장가는 어느 때보다 풍성하다. '인턴', '타짜: 벨제붑의 노래', '암살자(들)' 등 다양한 작품이 나란히 관객의 선택을 기다린다. 앞서 구교환은 유튜브 콘텐츠 '핑계고'에서 추석 극장가 경쟁을 두고 "정면 승부가 아니라 측면 승부"라고 말해 웃음을 안긴 바 있다.

구교환은 이에 대해 "아주 지독한 농담이었다"고 웃으며 "저는 그런 모습을 기대한다. 앞선 선배들의 작품이 잘 흥행해 주셔서 '부활남' 포스터를 보고 같이 흥행할 수 있다고 생각한다. 이번에도 모든 작품이 좋은 성과를 냈으면 좋겠다"고 말했다.

여러 작품이 동시에 극장에 걸리는 것 자체가 관객에게는 즐거움이라고 봤다. 구교환은 "다양한 작품 중 극장에서 선택할 수 있다는 것도 제가 관객이라면 신날 것 같다"며 "맛집이 하나 잘되면 옆집도 잘된다. 저는 웨이팅을 안 좋아한다"고 특유의 유머를 보탰다.

영화 '부활남: 더 레드'는 오는 9월 30일 개봉 예정이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com