이창섭, ‘호감 예능캐’ 이미지 타격 제대로…“예능 욕심에 선 넘었다” 회복 가능할까[SC초점]

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[스포츠조선 조민정 기자] 비투비 이창섭이 오랜 시간 쌓아온 '호감 예능캐' 이미지에 예상치 못한 타격을 입었다. 재치 있고 밝은 이미지로 사랑받아온 그가 최근 웹예능에서 과한 표현과 공격적인 리액션을 쏟아내며 역풍을 맞았고 결국 스스로 "더 재밌고 기억에 남아야 한다는 생각에 집착했다"고 인정하며 고개를 숙였다.

논란의 시작은 지난 17일 유튜브 채널 '십이층'의 웹예능 '영업중'이었다.

이날 방송에서는 데이트 때마다 자신의 차로 여자친구를 데리러 오고 집까지 바래다주는 남자친구가 차 안에 남은 생수병과 커피컵 등을 여자친구에게 반복해서 버려달라고 부탁하면서 갈등이 생긴 사연이 소개됐다.

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여자친구는 자신이 마시지도 않은 쓰레기를 매번 대신 처리해야 하는 상황에 불만을 터뜨렸고 남자친구는 자신이 늘 운전해 데려다주는 만큼 그 정도 부탁은 들어줄 수 있는 것 아니냐는 입장이었다.

사연을 들은 출연진 가운데 이창섭은 남자친구 쪽에 비교적 강하게 공감했다. 그는 여자친구가 버스를 타고 오라고 하면 서운해할 것이라는 취지의 말을 하거나 사연자의 태도를 두고 "똥매너", "개배려 없다", "열받는다" 등 거친 표현을 사용했다.

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문제는 단순히 어느 편을 들었느냐가 아니었다. 방송 직후 온라인에서는 이창섭이 사연에 나오지 않은 상황까지 추측하며 여자친구에게 책임을 돌렸고 웃음을 위해 표현의 수위를 지나치게 높였다는 지적이 빠르게 확산됐다. 댓글창에는 "연애는 보상심리로 하는 게 아니다", "차 태워주는 것과 자기 쓰레기 버리게 하는 건 별개", "평소 이미지와 너무 다르게 느껴졌다"는 반응이 이어졌다.

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해당 영상에는 이후 1만개 안팎의 댓글이 달릴 정도로 논쟁이 커졌다. 그동안 이창섭이 보여온 이미지와의 간극도 논란을 키웠다.

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이창섭은 비투비 활동에서 탄탄한 가창력을 인정받은 동시에 예능에서는 다소 엉뚱하고 편안한 캐릭터로 꾸준히 호감을 쌓아왔다. 특히 유튜브 콘텐츠 '전과자'를 통해 대학가를 직접 누비며 학생들과 자연스럽게 어울리는 모습으로 큰 사랑을 받았다. 제작진이 준비한 상황에서도 과도하게 자신을 드러내기보다 상대방의 이야기를 받아주고 허당 같은 모습을 보여주는 식의 예능감이 강점으로 꼽혔다.

이후 개인 유튜브 채널 '이창섭&저창섭'을 론칭한 뒤에도 생활밀착형 콘텐츠와 솔직한 반응으로 인기를 이어갔다. 본업에서는 안정적인 라이브 실력을 보여주고 예능에서는 웃기지만 부담스럽지 않은 인물이라는 이미지가 단단하게 자리 잡은 상태였다.

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그랬던 이창섭이 이번에는 '웃기려는 욕심' 때문에 스스로 선을 넘었다고 인정했다. 논란 이후 이창섭은 팬 소통 플랫폼에 장문의 심경을 남겼다.

그는 최근 스케줄을 소화하며 사람마다 지켜야 할 적정선이 있는데 자신도 모르게 이를 넘어가고 있는 것 같다고 돌아봤다. 특히 "더 잘해야 하고 더 재밌어야 하고 더 기억에 남아야 한다는 것에 어느 순간 집착하는 나를 발견했다"는 취지로 털어놨다. 이어 자극적인 상황에 자신도 모르게 무뎌졌다고 인정하며 최근 자신의 언행과 표현을 반성하고 다시 초심으로 돌아가겠다는 뜻을 밝혔다. 오랫동안 예능에서 좋은 반응을 얻어온 만큼 더 큰 웃음을 만들어야 한다는 부담이 생겼고 그 과정에서 평소 자신이 지켜왔던 선을 놓쳤다는 고백으로 읽혔다.

하지만 그의 반성에도 여론은 곧바로 돌아서지 않았다. 일부에서는 본인이 빠르게 문제를 인지하고 솔직하게 인정한 만큼 지나친 비난은 자제해야 한다는 반응도 나왔다. 반면 평소 대중에게 친근하고 배려 깊은 이미지로 소비됐던 인물이기에 이번 발언이 더욱 실망스럽게 느껴진다는 의견 역시 이어졌다.

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이창섭이 직접 자신의 변화를 인정하고 "초심으로 돌아가겠다"고 밝힌 만큼 대중들에게 이전의 편안하고 유쾌한 이미지로 돌아갈 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com