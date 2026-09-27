박서진, 父 병원행에 30년 만 ‘선상제’까지…추석에 다시 꺼낸 가슴 아픈 가족사(살림남)

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[스포츠조선 조민정 기자] 박서진이 추석을 맞아 가족들과 함께 고향 삼천포를 찾았다. 최근 건강이 좋지 않았던 아버지의 병문안부터 세상을 떠난 할머니를 위한 선상제까지, 웃음과 눈물이 교차한 하루였다.

26일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2' 추석 특집에서는 박서진 가족의 이야기가 공개됐다.

이날 박서진은 아버지가 최근 컨디션이 떨어져 뇌혈관 질환 관련 검사를 받게 됐다며 병원을 찾았다. 병실에는 박서진의 큰고모와 셋째고모, 막내고모도 함께 자리했다. 오랜만에 한자리에 모인 가족들은 박서진의 어린 시절과 가족사를 떠올리며 이야기꽃을 피웠다.

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특히 고모들은 박서진에게 고마움을 전했다. 박서진이 앞서 고모들의 제주도 여행을 위해 비행기값을 지원했던 것. 고모들은 "상품권 보내줘서 제주도 잘 갔다 왔다. 진짜 고맙다"며 조카를 향한 애정을 드러냈다.

이를 들은 이요원은 "고모들 제주도 여행까지 보내드린 거냐. 가족들을 정말 잘 챙긴다"며 감탄했다. 동생 박효정 씨는 자신도 여행을 보내달라고 말해 웃음을 안겼다. 고모들은 어린 시절을 기억하며 "언제 이렇게 많이 컸나", "이렇게 커서 가수가 됐다"며 박서진을 대견해했다.

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훈훈했던 분위기는 돌아가신 할머니 이야기가 나오면서 뭉클하게 바뀌었다. 가족들은 박서진의 흥과 장구 실력이 할머니를 닮았다고 입을 모았다. 박서진의 아버지는 약 30년 전 세상을 떠난 자신의 어머니를 떠올리며 마지막 순간을 회상했다. 아버지는 어머니가 자신의 품에서 세상을 떠났다고 밝히며 오랜 시간이 흘렀음에도 여전히 남아 있는 그리움을 드러냈다. 특히 어머니가 세상을 떠난 뒤 약 3년 동안 꿈에 나타났다며 눈물을 보였던 기억도 전했다.

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박서진이 추석을 맞아 원하는 선물이 있는지 묻자 아버지는 돈이나 물건이 아닌 뜻밖의 소원을 꺼냈다. "너희 할머니를 다시 한 번 만나보는 게 소원"이라는 것.

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아버지의 말을 들은 박서진은 가족들과 함께 특별한 자리를 준비했다. 할머니의 유해가 뿌려졌던 삼천포 바다로 직접 배를 타고 나가 선상제를 지내기로 한 것. 가족이 할머니를 위해 바다에서 제사를 올린 것은 약 30년 만이었다. 오랜 세월이 지나도록 어머니를 그리워하는 아버지의 마음을 알게 된 박서진이 직접 준비한 자리였다.

앞서 박서진의 어머니 역시 가족들과 과거를 떠올리는 과정에서 가슴 아픈 기억을 털어놓았다. 임신 중에도 생계를 위해 뱃일을 해야 했고 그 과정에서 유산을 경험했던 사연이었다. 박서진 어머니는 이후 박서진을 낳은 뒤에도 계속 뱃일을 해야 해 아이를 제대로 돌보기 어려웠고 시어머니가 대신 어린 박서진을 돌봐줬다고 회상했다. 때문에 가족에게 할머니는 더욱 각별한 존재였다.

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어린 시절 넉넉하지 않은 형편 속에서 바다를 삶의 터전으로 살아왔던 박서진 가족에게 삼천포 바다는 생계의 공간인 동시에 가족의 추억과 아픔이 함께 쌓인 곳이기도 했다. 박서진은 그 바다에서 아버지의 오랜 소원을 대신 이뤄주며 추석의 의미를 더했다.

늘 가족을 살뜰히 챙기는 모습으로 '효자' 이미지를 보여줬던 박서진은 이번에도 고모들의 여행을 지원하고 아버지를 위해 직접 선상제를 준비하는 모습으로 가족을 향한 남다른 애정을 드러냈다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com