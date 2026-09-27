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"이게 집이야?"..박세리, '반려견 산책로' 갖춘 '초호화 타운하우스' 자랑 ('전참시')

이게은 기자

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"이게 집이야?"..박세리, '반려견 산책로' 갖춘 '초호화 타운하우스' 자랑 ('전참시')

[스포츠조선 이게은기자] 골프선수 출신 방송인 박세리가 으리으리한 새 집을 자랑했다.

26일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에는 박세리가 출연했다.

박세리는 반려견을 많이 키우는 관계로 최근 타운하우스로 이사했다고 밝혔다. 새 집은 2층 구조에 넓은 공간, 2개의 테라스, 반려견들의 산책 공간까지 갖추고 있었다. 시네마룸, 술 창고 등도 있었다. 특히 술 창고에는 업소용 냉장고가 놓여 있었으며, 다양한 종류의 술이 주종별로 정리돼 있어 놀라움을 안겼다. 집 곳곳에는 고급스러운 오브제도 있어 눈길을 끌었다. 방송인 전현무는 박세리 집을 보더니 "이게 집이야?"라며 깜짝 놀라기도 했다.

"이게 집이야?"..박세리, '반려견 산책로' 갖춘 '초호화 타운하우스' 자랑 ('전참시')

박세리는 잠시 후 집들이 준비를 돕기 위해 매니저들이 오자 대왕 가마솥 갈비찜을 보여줬다. 전날부터 준비했다고. 뿐만 아니라 욕조를 연상케 하는 공간에 초대형 얼음을 가득 넣고 술을 채워 시원하게 즐길 수 있도록 했다. 최고급 치즈도 종류별로 준비했으며, 대용량 잡채와 오징어 등 푸짐한 음식들이 잇따라 등장해 놀라움을 안겼다.

"이게 집이야?"..박세리, '반려견 산책로' 갖춘 '초호화 타운하우스' 자랑 ('전참시')

집들이 손님으로는 후배 운동 선수들, 먹방 유튜버 히밥 등이 왔다. 2층 테라스에서 본격적인 집들이 파티가 열렸고, 손님들은 박세리가 준비한 음식을 맛있게 즐겼다.

joyjoy90@sportschosun.com

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