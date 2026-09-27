"이게 집이야?"..박세리, '반려견 산책로' 갖춘 '초호화 타운하우스' 자랑 ('전참시')

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[스포츠조선 이게은기자] 골프선수 출신 방송인 박세리가 으리으리한 새 집을 자랑했다.

26일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에는 박세리가 출연했다.

박세리는 반려견을 많이 키우는 관계로 최근 타운하우스로 이사했다고 밝혔다. 새 집은 2층 구조에 넓은 공간, 2개의 테라스, 반려견들의 산책 공간까지 갖추고 있었다. 시네마룸, 술 창고 등도 있었다. 특히 술 창고에는 업소용 냉장고가 놓여 있었으며, 다양한 종류의 술이 주종별로 정리돼 있어 놀라움을 안겼다. 집 곳곳에는 고급스러운 오브제도 있어 눈길을 끌었다. 방송인 전현무는 박세리 집을 보더니 "이게 집이야?"라며 깜짝 놀라기도 했다.

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박세리는 잠시 후 집들이 준비를 돕기 위해 매니저들이 오자 대왕 가마솥 갈비찜을 보여줬다. 전날부터 준비했다고. 뿐만 아니라 욕조를 연상케 하는 공간에 초대형 얼음을 가득 넣고 술을 채워 시원하게 즐길 수 있도록 했다. 최고급 치즈도 종류별로 준비했으며, 대용량 잡채와 오징어 등 푸짐한 음식들이 잇따라 등장해 놀라움을 안겼다.

집들이 손님으로는 후배 운동 선수들, 먹방 유튜버 히밥 등이 왔다. 2층 테라스에서 본격적인 집들이 파티가 열렸고, 손님들은 박세리가 준비한 음식을 맛있게 즐겼다.

joyjoy90@sportschosun.com