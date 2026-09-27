김주하, 7년 따라다닌 ‘급똥설’ 직접 해명…“연관검색어까지 손수 지웠다”(데이앤나잇)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 김주하가 수년째 자신을 따라다닌 '급똥설'의 진실을 다시 한번 바로잡았다. 생방송 도중 식은땀을 쏟으며 뉴스를 진행했던 유명한 장면은 화장실이 급해서가 아니라 '급체' 때문이었다는 것. 연관검색어 삭제까지 요청했지만 뜻밖의 역효과까지 벌어졌다고 털어놨다.

26일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 김기태, 황가람, 이지훈, 오추바 제레미가 출연했다.

이날 2007년생 이지훈은 김주하를 알고 있다며 과거 숏폼에서 본 한 장면을 언급했다. 식은땀을 줄줄 흘리면서도 뉴스를 이어가는 김주하의 모습이었다. 그는 힘겨운 상황에서도 문장을 틀리지 않고 진행하는 김주하를 보며 프로의 자세를 배웠다고 밝혔다.

Advertisement

후배의 칭찬에 고마워하던 김주하는 곧바로 해명에 나섰다. 해당 영상 때문에 오랫동안 따라다닌 '급똥설' 때문이었다.

김주하는 당시 상황이 화장실 문제 때문이라는 소문이 퍼졌지만 실제로는 급체였다고 강조했다. 원인은 유통기한이 지난 컵라면이었다고도 밝혔다.

Advertisement

문제는 영상이 온라인에서 확산되면서 '김주하=급똥'이라는 엉뚱한 이미지가 굳어졌다는 것. 급기야 포털사이트에서 김주하의 이름을 검색하면 '급똥'이 연관검색어로 등장하는 상황까지 벌어졌다. 결국 김주하는 직접 포털사이트에 연락해 해당 연관검색어를 없애 달라고 요청했고 실제로 삭제됐다고 설명했다.

Advertisement

하지만 여기서 끝이 아니었다. 김주하는 이후 친구에게 황당한 연락을 받았다고 했다. 자신의 이름에서 '급똥'이 사라졌지만 반대로 '급똥'을 검색하면 김주하가 등장한다는 것. 오해를 지우려 했던 노력이 예상치 못한 방향으로 이어진 셈이다. 이지훈이 정작 자신은 그런 오해가 있는지도 몰랐다고 하자 김주하는 괜히 이야기했다는 반응을 보여 웃음을 안겼다.

Advertisement

문제의 장면은 2019년 6월 19일 MBN '뉴스8'에서 나왔다. 당시 김주하는 방송 도중 갑자기 식은땀을 흘리며 힘겨워하는 모습을 보였지만 한동안 뉴스를 계속 진행했다. 결국 방송을 끝까지 마치지 못하고 자리를 비웠고 이후 한성원 앵커가 남은 뉴스를 대신 진행했다.

당시에도 MBN 측은 김주하가 급체로 복통을 호소, 건강에는 큰 이상이 없다고 설명했다. 그럼에도 식은땀을 흘리면서 뉴스를 진행하는 영상이 온라인에서 재확산되면서 엉뚱한 '급똥설'이 수년간 따라붙었다.

Advertisement

김주하는 결국 자신의 이름 옆에 붙은 연관검색어까지 직접 지웠지만 이번 방송을 통해 또 한 번 "급체였다"고 못 박았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com