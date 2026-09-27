임예진, 올케에 시누이짓 후회 "명절에 일한다고 안와, '뭐 그렇게 대단하냐'고 뒷담화"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 임예진이 과거 명절에 올케에게 상처를 줬던 일을 떠올리며 후회했다.

26일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'(이하 '동치미')는 추석 특집으로 꾸며졌다. 이날 방송에는 조영남, 백일섭, 김승수, 노사연, 이경실 등 다양한 출연진이 함께해 명절과 가족을 둘러싼 이야기를 나눴다.

이날 임예진은 '내 인생 최악의 명절'에 대해 이야기하던 중 과거 가족들과 겪었던 일을 털어놨다.

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임예진은 "참 부끄럽고 미안한 명절이 있다"며 이야기를 시작했다. 그는 "10여 년 전 손연재 선수가 리듬체조로 활동할 당시 우리 올케가 코치, 국제 심판이었다. 그래서 추석 때면 해외에 나가 있었다"라고 당시 상황을 설명했다.

올케가 해외 일정으로 자리를 비운 사이 남동생과 조카들만 명절에 집을 찾았다고. 임예진은 "그래서 남동생이 조카들만 데리고 와서 우리 집에서 함께 밥을 먹었다. 그래서 엄마가 그걸 서운해해서 제가 '뭐 그렇게 대단하다고'라고 했다. 올케 없는 데에서 몇 번이나 그런 거다"라고 회상했다.

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이어 "어느 날 동생이 조카들 데리고 집에 갔다. 근데 걔는 막내에 외동아들이니 엄마가 속이 상한 거다"라고 덧붙였다.

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결국 가족 간의 서운함이 쌓이면서 명절 풍경까지 달라졌다고. 임예진은 "그때부터 명절이고 뭐고 다 흩어진 거다"라고 말했다.

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무엇보다 당시 자신의 말에 대해 깊은 후회를 드러냈다. 임예진은 "제가 올케 정말 사랑하는데 왜 제가 그런 말을 했을까 싶다. 우리 엄마 눈에 눈물 나게 하고 쫄딱 망했다"라고 털어놓으며 씁쓸한 마음을 내비쳤다.

한편 임예진은 1989년 최창욱 MBC PD와 결혼했다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com