곽범, '12kg 감량+수천만원 시술' 후 달라진 얼굴.."아내♥가 귀엽다고" ('전참시')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 곽범이 다이어트, 피부 시술 후 확 달라진 비주얼을 자랑했다.

26일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에는 곽범이 출연했다.

곽범의 매니저는 곽점이 요즘 '예능 대세'답게 고정 중인 프로그램만 8개라고 밝혔다. 하루에 스케줄은 3~4개 정도 소화 중이라고. 또 곽범이 최근 치아 복구 시술을 받아 유독 웃음이 많아졌다고 전하기도. 곽범은 "하길 잘했다"라며 새하얀 치아에 대만족해했다.

Advertisement

이어 곽범은 "예전에는 저를 모니터를 할 때 약간 꺼려졌다"라며 외모 변화에 관심을 갖게 된 계기를 전했다. 그는 "평생 말랐다가 갑자기 살이 찐 거였다. 시청자들에게 편안한 얼굴을 보여드리는 게 성의 표시라고 생각했다"라며 12kg 감량 뿐만이 아니라 피부 시술까지 받았다고 밝혔다.

곽범은 "치아 시술 후 피부가 너무 어두워 보여서 레이저 시술을 받았고 미간 보톡스, 흉터 제거를 위한 피부 재생 시술도 받았다"라며 얼굴에 들인 비용만 수천만원대라고 털어놨다. 이어 "살을 빼니까 아내가 귀엽다고 해줬다"라며 흡족해했다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com