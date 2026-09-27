박서진 父, 두 아들 잃고 “방구석 기어다니며 울어”…5년간 놓지 못한 그리움(살림남)

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 박서진의 아버지가 먼저 세상을 떠난 두 아들을 향한 그리움을 다시 한번 꺼냈다. 돌아가신 어머니를 위한 선상제를 지내던 그는 "자식을 가슴에 묻고 간다는 말이 맞더라"며 두 아들을 잃은 뒤 5년을 울었다고 고백했다.

27일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 박서진 가족이 삼천포 바다에서 돌아가신 할머니를 위한 선상제를 지내는 모습이 그려졌다.

앞서 박서진의 아버지는 추석 소원으로 세상을 떠난 어머니를 다시 한번 만나고 싶다는 뜻을 밝혔다. 이에 박서진은 가족들과 함께 할머니의 유해가 뿌려졌던 바다를 찾아 약 30년 만에 선상제를 준비했다. 배 위에 마련된 제사상 앞에서 가족들은 각자의 방식으로 할머니를 추억했다. 특히 박서진의 아버지는 어머니를 향해 "어머니 곁에 먼저 간 손자들도 손잡고 잘 다니소"라고 말하며 먼저 세상을 떠난 두 아들까지 함께 기렸다.

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이어 그는 오랫동안 가슴에 묻어둔 아픔도 털어놨다. 박서진의 아버지는 "옛날 말마따나 '자식을 가슴에 묻고 간다' 하더니만 애 둘이 죽고 나서는 5년을 내가 울었어"라고 말했다.

두 아들을 연이어 떠나보낸 뒤 쉽게 일상으로 돌아오지 못했던 시간을 떠올린 것. 특히 아들이 남긴 통장을 발견했을 당시에는 감정을 주체하기 어려웠다고 했다. 그는 "셋째 놈은 죽고 나니까 통장이 3~4개는 되더만"이라며 "한 개에 '부모님 여행 보내기'라고 적혀 있었던 글귀를 찾아보고서 내 방 구석을 기어다니며 울었다"고 털어놨다.

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세상을 떠난 뒤에야 알게 된 아들의 마음은 아버지에게 더 큰 슬픔으로 남았다. 박서진의 아버지는 "아들이 나한테 하는 걸 보니까 나는 왜 부모님께 더 잘하지 못했을까 그런 생각이 들기도 했다"고 말했다.

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박서진 가족에게 두 형의 죽음은 오랜 시간이 흘러도 쉽게 아물지 않는 상처로 남아 있다. 박서진은 과거 방송을 통해 두 형을 49일 간격으로 떠나보냈다고 밝힌 바 있다. 한 형은 만성신부전증으로 세상을 떠났고 또 다른 형 역시 오랜 투병 끝에 세상을 떠나며 가족 모두가 큰 충격을 겪었다. 박서진 역시 형들을 떠올리며 "죽은 지 오래됐는데도 아직 살아 있는 느낌"이라고 고백한 바 있다.

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이번 선상제에서도 가족의 그리움은 고스란히 드러났다. 자신의 어머니를 기리는 자리였지만 박서진의 아버지는 먼저 간 두 아들까지 함께 떠올렸고, "손잡고 잘 다니소"라는 말로 하늘에서라도 가족들이 서로 의지하길 바라는 마음을 전했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com