'이윤지♥' 치과의사 남편, 두 딸과 냉면·고기 한상 폭주…엄마아빠 쏙 빼닮은 ‘붕어빵 자매’

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이윤지의 남편이자 치과의사 정한울이 두 딸과 함께한 '무절제 식단' 일상을 공개했다.

정한울은 26일 자신의 SNS에 "어쩌다 한 번은 아빠와 무절제 식단"이라는 글과 함께 두 딸 라니, 소울과 식사 중인 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 정한울과 두 딸이 한 식당에서 냉면과 고기, 만두 등 다양한 메뉴를 한 상 가득 차려놓고 식사를 즐기는 모습이 담겼다. 평소 건강한 식단을 신경 쓰는 듯한 가족이 이날만큼은 제대로 '길티 플레저'를 즐긴 분위기다.

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정한울은 "아주 가끔은 행복하게 먹어도 됨"이라는 해시태그를 덧붙이며 이날의 식사를 설명했다.

두 딸의 반응도 정반대라 웃음을 자아냈다. 첫째 라니는 "아빠 우리 근데 이래도 돼?"라고 물으며 다소 걱정스러운 반응을 보인 반면, 둘째 소울은 "아빠 오늘 진짜 좋았다 그치?"라며 만족감을 드러냈다. 정한울은 결국 "대신 날 밝으면 같이 좀 뛰자"라고 덧붙이며 무절제 식단 이후 운동까지 예고했다.

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사진 속 라니와 소울은 아빠와 함께 카메라를 바라보며 브이 포즈를 취하는 등 즐거운 시간을 보내고 있다. 정한울 역시 두 딸과 나란히 앉아 셀카를 남기며 다정한 부녀 케미를 뽐냈다.

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정한울은 배우 이윤지와 2014년 결혼해 슬하에 두 딸 라니, 소울을 두고 있다. 가족의 일상을 SNS와 방송 등을 통해 종종 공개하며 화목한 모습을 전하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com