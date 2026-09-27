조혜련 때린 KBS 개그맨 누구?.."방송국 옮기려다 맞아" 개그계 똥군기 폭로

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 조혜련이 과거 개그계에 존재했던 강한 선후배 문화와 방송계 군기를 솔직하게 털어놨다.

최근 유튜브 채널 '스튜디오슬램'에는 '34년 차 대선배님께 정신교육 받음(with 조혜련) | 사얼빡 9화'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에 출연한 조혜련은 자신의 데뷔 연차를 언급하며 후배들과 이야기를 나눴다. 조혜련은 "데뷔한 지 34년 됐다"며 "34년 차"라고 자신을 소개했다.

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이에 설아는 과거 방송계 분위기에 대해 궁금증을 드러냈다. 그는 "그때는 방송계도 빡세지 않았냐. 선배랑 후배랑. 때리기도 했냐"라고 물었고, 조혜련은 솔직하게 당시 상황을 털어놨다.

조혜련은 "그렇다. 안 때렸다고 할 수 없다. 나도 한 번 맞았다"라고 고백해 놀라움을 안겼다.

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이어 당시 방송계의 경직된 분위기에 대해 설명했다. 조혜련은 "난 방송국 옮긴다고 그랬다"면서 "그때는 KBS, MBC, SBS 세 방송국밖에 없었다. 그래서 선후배가 확실했다"라고 말했다.

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특히 당시 공채 개그맨들의 방송사 이동을 둘러싼 분위기도 전했다. 조혜련은 "개그맨은 공채로 뽑히고 계약이 끝나면 바꿀 수도 있는 거다. 근데 그게 (암묵적인) 룰 같은 거였다. 내가 좀 잘나가는데 타 방송국으로 가면 배신이다"라고 설명했다.

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이에 설아가 "그럼 앞길을 막는 거냐"라고 묻자, 조혜련은 "막혔었다"라고 답했다.

그러면서 당시 활동했던 개그맨들의 사례를 언급했다. 조혜련은 "그래서 개그 4인방 해서 김국진, 김용만, 김수용, 박수홍이 쉬기도 했다"고 설명했다.

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방송사 간 이동이 지금보다 훨씬 제한적이었던 당시 상황에서 개그맨들이 겪었던 고충을 직접 전한 것. 조혜련은 자신의 경험도 공개하며 "나도 KBS에 있다가 SBS 가려고 했다. 근데 못 간다고 잡혀 들어왔다. 그래서 KBS에서 하다가 MBC로 이동했다"고 밝혔다.

한편 조혜련은 1992년 KBS 공채 10기 개그맨으로 데뷔했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com