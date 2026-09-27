박보영 맞아? 파격 숏컷에 한줌 뼈말라 몸매.."열심히 구르니 살 잘 빠져"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 박보영이 파격적인 숏컷과 한층 야윈 모습으로 색다른 분위기를 자아냈다.

26일 'W KOREA' 유튜브 채널에는 '박보영이 골드랜드를 통해 대리만족한 것은?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

박보영은 화보 촬영 현장에서 파격 숏컷과 스모키 메이크업 등 180도 다른 분위기를 자아내 눈길을 끌었다. 시크한 매력 속 인형 같은 미모도 빛났다. 살이 더욱 빠진 듯 깡마른 몸매도 시선을 사로잡았다.

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그는 이어진 인터뷰에서 "'골드랜드'는 어떤 작품이었나"라는 질문을 받고, "어두웠고 (액션을 소화해야 해서) 굴렀던 것 같다. 쉽게 접할 수 없는 장르라서 또 언제 할 수 있을까라는 생각이 들었다. 여자 캐릭터가 주가 된다는 게 가장 큰 매력이었다"라고 말했다.

촬영은 주로 강원도에서 했다면서 "왕복 7시간이 소요돼서 그곳에서 숙박을 하며 촬영했다. 강원도 맛집을 많이 다녔다"라고 밝히기도. 이어 "그런데 감독님이 식단을 굉장히 제한했다. 뒤로 갈수록 더 야위었으면 좋겠다고 하셨다. 열심히 구르니까 잘 빠지더라"라며 핼쑥해진 이유도 설명해 눈길을 끌었다.

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한편 박보영은 지난 4월 디즈니+ 드라마 '골드랜드'로 대중과 만났다. '골드랜드'는 밀수 조직의 1500억 금괴를 손에 넣은 박보영(희주)이 탐욕과 배신이 뒤엉킨 아수라장 속에서 금을 독차지하기 위해 사투를 벌이는 금빛 욕망 생존 스릴러다.

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joyjoy90@sportschosun.com