"아내 명품백·자녀 돌반지 정리"..곽범, '개콘' 폐지 후 극심한 생활고 ('전참시')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 곽범이 '개그콘서트' 폐지 후 극심한 생활고를 겪었다고 밝혔다.

26일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에는 곽범이 출연했다.

곽범의 매니저는 곽범이 요즘 '예능 대세'답게 고정 중인 프로그램만 8개라고 밝혔다. 하루에 3~4개의 스케쥴을 소화 중이라고.

Advertisement

하지만 그에게도 힘겨운 시절이 있었다. 곽범은 '개그콘서트'가 폐지된 후 생계가 막막했다고 떠올렸다. 결국 아내는 아끼던 명품 가방을 스스로 팔았다고. 그는 "아내가 간호사로 일할 때 명품 가방을 샀는데, 필요 없다면서 팔았다. 생활비 때문"이라며 아픈 기억을 꺼냈다.

또 "너무 없으니까 장롱 안에 아이들 돌반지밖에 안 보였다. 그것도 정리를 했다"라며 자녀의 돌반지까지 팔았다고 밝혔다.

Advertisement

곽범은 "모든 것을 포기하려던 찰나에 연락이 왔다"라며 이후 개그맨들 사이에서 자신의 콘텐츠가 입소문을 타기 시작했다고 말했다. 영상 조회수가 하나둘씩 터지면서 다시 기회를 잡았고, 이후 유튜브와 방송가를 종횡무진하며 활약하게 됐다고 밝혔다.

Advertisement

한편 곽범은 2013년 대학병원 간호사 출신 아내와 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com