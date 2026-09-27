조영남, '전처' 윤여정이 꺼릴 美 시절 또 소환…이경실도 "하지 마라" 만류

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 조영남이 전 부인인 배우 윤여정과 미국에서 살던 시절의 일화를 방송에서 다시 꺼냈다.

26일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미' 추석 특집 '추석에 나 혼자 산다'에서 조영남은 "내 생에서 가장 웃기는 일"이라며 이웃 가족과 함께 낚시를 갔던 날을 회상했다.

조영남에 따르면 당시 자신의 큰아들과 가수 리마김의 아들은 또래였다. 두 아이가 낚시를 하고 어른들이 이야기를 나누던 중, 리마김의 아들이 던진 낚싯바늘이 리마김의 코에 걸리는 사고가 났다.

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조영남은 놀란 남편이 낚싯대를 붙잡고 움직이자 바늘이 더 깊이 들어갔다고 전했다.

결국 일행은 낚싯줄을 끊고 병원으로 향했다. 그는 남편이 낚싯대를 들고 앞서가고 리마김과 두 아이가 뒤따르던 모습을 떠올리며 "그 다음부터 나와 윤여정이 웃기 시작했다"고 말했다.

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조영남이 "두 번째로 재미있었던 일도 말해줄까?"라며 이야기를 이어가려 하자 이경실은 "하지 마라"고 만류했다.

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조영남과 윤여정은 1987년 결혼 13년 만에 이혼했다. 두 사람 사이의 두 아들은 윤여정이 양육했다.

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narusi@sportschosun.com