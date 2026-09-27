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[스포츠조선 김준석 기자] 김주하, 포털에 '급똥' 검색어 삭제 요청…이후 '급체' 검색하니 이름 떴다

방송인 김주하가 뉴스 진행 중 식은땀을 흘렸던 일을 둘러싼 오해 때문에 포털 사이트에 연락한 사연을 밝혔다.

26일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서 이지훈은 과거 김주하가 식은땀을 흘리면서도 뉴스를 진행한 영상을 봤다고 말했다.

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그는 "너무 힘들어 보이는데 한 문장도 안 틀리고 끝까지 하시더라"며 "나중에 일하면 저런 프로가 되어야겠다고 생각했다"고 존경심을 드러냈다.

김주하는 당시 상황에 대해 "사람들이 급똥으로 알고 있다. 아니다. 급체다"라고 해명했다. 유통기한이 지난 라면을 먹고 급체했다는 것이다.

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이어 "사람들이 하도 그래서 포털 사이트에 연락했다"며 "김주하를 검색하면 옆에 자동으로 '급똥'이 떴다"고 털어놨다.

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요청 후 해당 검색어는 사라졌지만 뜻밖의 후일담이 있었다. 김주하는 "친구에게 전화가 왔는데, '급체'를 검색하면 '김주하'가 뜬다고 하더라"고 말해 웃음을 자아냈다.

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칭찬하려던 이지훈은 "저는 급똥인지 급체인지도 몰랐다"고 했고, 김주하는 "괜히 말했다"며 머쓱해했다.

김주하는 2019년 MBN '뉴스8' 생방송 도중 안색이 창백해지고 식은땀을 흘리다 방송 중반 한성원 앵커와 교체됐다.

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당시 한 앵커는 김주하의 갑작스러운 복통으로 뉴스를 이어받아 진행했다고 설명했다.

narusi@sportschosun.com