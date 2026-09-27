박세리, 집들이 한 번에 갈비찜 20kg…새 타운하우스까지 최초 공개

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[스포츠조선 김준석 기자] 전 골프선수 박세리가 새로 이사한 타운하우스를 공개하고 남다른 규모의 집들이를 열었다.

26일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 박세리의 새집이 처음 공개됐다.

갤러리를 연상시키는 거실과 초록빛 풍경이 보이는 테라스, 대형 스크린을 설치한 지하 취미방이 눈길을 끌었다. 각종 술을 채워 둔 술장고에도 박세리의 취향이 담겼다.

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첫 집들이를 준비하는 모습에서는 '큰손'다운 면모가 드러났다.

박세리는 과일 8박스와 갈비찜 20kg을 비롯해 토마호크, 꽃등심, 안심 등 여러 종류의 고기를 마련했다.

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대용량 잡채와 오징어 통찜도 준비했고, 욕조 크기의 아이스통에는 대형 얼음과 음료, 술을 채웠다.

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박세리는 지인들에게 좋은 시간을 선물하고 싶었다며 푸짐한 상을 차린 이유를 밝혔다.

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특히 운동하는 후배들에게 애착이 간다면서 미국에 살 때도 후배들을 집으로 초대해 밥을 챙겨 먹였다고 전했다.

집들이 자리에서는 결혼 이야기도 나왔다. 박세리는 메이저 대회 우승과 명예의 전당 입성보다 결혼이 더 어렵다면서도 "결혼할 것"이라고 말했다.

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이어 "축의금을 먼저 받을까 한다. 하지만 결혼을 언제 할지는 모른다"고 농담해 웃음을 안겼다.

narusi@sportschosun.com