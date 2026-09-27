이채영, 해외서 경찰 신고당했다…포항 사투리가 부른 오해

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[스포츠조선 김준석 기자] 프로미스나인 이채영이 가족과 해외여행을 갔다가 사투리 때문에 경찰이 출동했던 일화를 밝혔다.

26일 방송된 JTBC '아는 형님'에서 경북 포항 출신인 이채영은 "서울에 와서 내 말투가 시비조라는 걸 알게 됐다"며 사투리 억양에 관한 이야기를 꺼냈다.

그는 누군가 "밥 먹었어?"라고 물으면 "그럼 이 시간까지 안 먹고 뭐 했겠노?"라고 답하는 식이라며 "처음엔 멤버들이 무섭다고 했다"고 말했다.

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가족과 떠난 해외여행에서는 이 억양 때문에 뜻밖의 일이 벌어졌다.

이채영은 "이모부랑 할아버지랑 평범한 일상 대화를 하고 있었는데 현지인들이 신고했다"고 밝혔다. 거친 억양을 듣고 다투는 것으로 오해한 주민의 신고를 받고 경찰이 출동했다는 것이다.

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이채영은 상경 초기 서울말에 적응하기 어려웠던 경험도 전했다.

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그는 카페 메뉴를 말할 때의 억양까지 다르게 느껴졌다며 "'내가 이 음을 언제 다 외우지?' 싶었다"고 말해 웃음을 안겼다.

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narusi@sportschosun.com