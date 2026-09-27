박서진父, 갑자기 쓰러져 결국 입원 "어지러워서 토해" ('살림남2')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 박서진의 아버지가 추석을 앞두고 쓰러져 병원에 입원해 걱정을 자아냈다.

26일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 박서진은 최근 컨디션 난조와 평소 앓고 있던 뇌혈관 질환 검진을 위해 아버지를 모시고 병원을 찾는 모습이 그려졌다.

이날 박서진의 아버지는 추석을 앞두고 갑자기 쓰러져 병원에 입원해 가족들의 걱정을 샀다. 박서진은 아버지를 향해 "아프면 미리미리 병원 좀 가고 해라"라며 "지난주에 어지러워서 토하고 했다며"라며 걱정스러운 마음을 드러냈다. 이어 박서진은 "아버지가 최근에 토하고 어지럽다고 해서 좀 걱정이 되더라"면서 "뇌혈관 쪽으로 문제도 있었던 적이 있어서 검사도 받을 겸 입원하게 됐다"라고 설명했다.

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잠시 뒤 병실에는 박서진 아버지의 세 여동생이자 박서진의 고모들이 찾아왔다. 오랜만에 한자리에 모인 가족들은 아버지를 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

셋째 고모는 "오빠는 큰 나무 그늘 같은 분이다. 지금은 아버지 같은 존재"라며 "오빠는 정다운 내 고향 같은 사람이다. 그러니까 아프면 안 된다"라고 말했다. 이에 박서진의 아버지는 "우리 어머니가 이렇게 행복한 나뭇가지를 만들어 놨다"라며 뿌듯한 미소를 지었다. 이어 그는 "부모님이 안 계셔서 어릴 때부터 동생들을 내가 키웠다. 그래서 나를 많이 따르는 것 같다"고 설명했다. 박서진은 "아빠가 7남매 중 장남이라서 어릴 때부터 가장 역할을 해왔다"라고 밝혔다.

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이어 오랜만에 만난 고모들은 조카 박서진을 향해 "많이 예뻐졌다"라며 반가워했다. 그러자 박서진의 어머니는 "뜯어 고쳐봐라. 예뻐진다"라고 말해 웃음을 안겼다. 그러자 고모들은 "아니다. 그 전에도 예뻤다"라고 감쌌고, 이를 지켜보던 박서진의 동생은 이해하지 못하겠다는 듯 웃어 폭소를 안겼다. 이어 박효정은 박서진을 보고는 "투자한 보람이 있는 것 같다"라고 덧붙여 또 한 번 웃음을 자아냈다.

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이후 뜻밖에 병실에서 추석 가족 모임을 갖게 된 이들은 박서진이 고모와 사촌 누나에게 효도 여행을 보내줬던 일부터, 박서진이 가장 힘들었던 시절 곁에서 도와주지 못했던 미안함까지 털어놓으며 가족 간의 애틋한 정을 드러냈다.

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anjee85@sportschosun.com