"50세 넘어서 아이 가져" 김준호, '두릅이 아빠' 경사에 폭발적인 반응 ('독박투어')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]방송인 김준호가 2세 태명 '두릅이'에 얽힌 특별한 사연과 아빠가 된 기쁜 소감을 전했다.

26일 방송된 채널S·E채널 '끝까지 간다! 독박투어'에서 김준호가 2세 태명을 두릅이로 지은 이유와 두릅이 아빠가 된 기쁜 소감을 밝히는 모습이 그려졌다.

이날 김천을 이동 중 멤버들은 '최다 독박자' 벌칙에 대해 이야기 했다. 이때 김준호는 '김천에 사찰이 많다. 우리 가서 소원 빌어야 한다'는 말에 "우리가 소원을 많이 빌어서 나도 아기를 가졌다. 우리가 기도발이 좋다"라며 사찰에 가서 '대리 108배 하기'를 벌칙으로 제안했다.

Advertisement

이때 장동민은 김준호에게 "왜 태명이 두릅이냐"라고 물었고, 김준호는 "(김)지민이가 아기를 가지면 제철 채소로 태명을 짓자고 했다. 4월의 제철 채소에 두릅이 있더라"며 작명 비화를 공개했다.

이후 멤버들은 식사를 위해 석쇠불고기 맛집을 찾았다. 이곳에서 김준호는 임신 소식을 알고 있던 사장님으로부터 뜻밖의 축하를 받았다.

Advertisement

사장님은 김준호에게 "축하 드린다"라면서 따뜻한 인사를 건넸고, 김준호는 환한 미소로 화답했다. 이에 김준호는 "나이 오십이 넘어 아이를 가지니까 축하를 많이 받는다"라며 쏟아지는 축하에 대한 기쁜 마음을 드러냈다.

Advertisement

한편 김준호와 김지민은 지난해 7월 결혼했다. 두 사람은 지난 7월 임신 소식을 알렸으며, 첫 시험관 시술을 통해 임신에 성공한 것으로 알려졌다. 2세 성별은 아들이며, 출산 예정 시기는 2027년 2월 초로 알려졌다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com