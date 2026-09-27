한상진, 3m 대형 상어 '부캉이' 유영 목격 "천연 아쿠아리움"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]배우 한상진이 부산 북항 친수공원에 나타난 대형 상어 '부캉이'를 목격했다.

한상진은 27일 자신의 SNS를 통해 "북항친수공원 상어. 천연 아쿠아리움. 우리 모두 안전!"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상 속 부산에 거주 중인 한상진은 아침 러닝에 나선 가운데 부산 동구 북항 친수공원 인공수로를 찾아 상어 '부캉이'를 지켜봤다.

Advertisement

앞서 지난 18일 부산 북항 친수공원 수로에서 몸길이 3m에 달하는 대형 상어가 발견돼 화제를 모았다. 북항에서 발견된 상어라는 의미에서 시민들은 '부캉이'라는 이름을 붙였고, 이후 추석 연휴에도 상어를 직접 보기 위해 많은 인파가 몰리며 일대가 북새통을 이뤘다.

이날 역시 이른 아침부터 한상진을 비롯해 많은 시민이 '부캉이'를 보기 위해 북항 친수공원을 찾았다. 상어가 지느러미를 반쯤 물 밖으로 드러낸 채 유유히 수로를 가르며 헤엄치는 모습이 포착되자 곳곳에서 감탄이 터져 나왔다.

Advertisement

한상진은 "아침 러닝 중 새벽부터 부지런한 관람객들과 부캉이 부크부크"라며 현장의 분위기를 전했다. 이어 "오가는 대화 속 혹시 못 본 가족들과 관람 온 사람들에게 보여주려는 마음들. '여기 와서 봐라. 봤나? 크지? 봤으니 양보하자'"라며 시민들의 모습을 전했다.

Advertisement

그러면서 한상진은 "어제는 여자농구 금메달, 추석의 마무리는 부캉이 부크부크가 금메달"이라면서 "이제 순리대로 자연으로 돌아갈 시간이 다가오는 듯. 떠나면 허전할 듯. 그래도 순리대로 자연으로"라고 덧붙이며 곧 자연으로 돌아갈 '부캉이'를 향한 아쉬운 마음도 내비쳤다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com