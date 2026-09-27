장서희, '아내의 유혹' 눈물점 위치 논란 인정…"매회 다르다고 지적받아"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 장서희가 드라마 '아내의 유혹' 촬영 당시 눈물점의 위치와 크기가 매회 달라 시청자들에게 지적받았던 일화를 공개했다.

26일 김대희의 유튜브 채널 '꼰대희'에 출연한 장서희는 '아내의 유혹'에서 구은재가 민소희로 돌아오며 찍었던 눈물점에 관해 이야기했다.

남편에게 버림받은 뒤 살아 돌아와 복수하는 인물이 이전과 어떻게 달라 보일지를 두고 제작진도 고민이 많았다고 한다.

Advertisement

장서희는 "처음에는 작가 선생님이 안경을 낄까 고민했다. 분명히 얼굴이 달라 보여야 하니까"라며 "그러다가 감독님이 '점은 어때?'라고 하셨다"고 떠올렸다.

점의 위치도 쉽게 정하지 못했다. 볼과 코 밑 등 여러 곳을 생각하던 장서희는 구은재의 사연을 떠올려 눈 아래에 찍자고 제안했다.

Advertisement

직접 위치를 바꿔가며 시험한 끝에 눈 끝 아래쪽에 자리 잡은 점은 민소희를 알아보게 하는 상징이 됐다.

Advertisement

문제는 방송이 시작된 뒤였다. 장서희는 시청자 게시판에 "맨날 점 위치가 달라요", "점 크기가 달라요"라는 글이 올라왔다며 작은 차이까지 알아본 시청자들의 눈썰미에 놀랐다고 말했다.

Advertisement

결국 분장팀은 점만 따로 사진을 찍어두고 이를 참고해 매번 위치를 맞췄다.

장서희는 "나중에는 분장팀에서 점만 사진을 다 찍어놓고 계속 찍어줬다"고 설명했다.

Advertisement

장서희는 드라마 종영 후에도 눈물점과 OST가 여러 개그 프로그램에서 패러디된 데 대해 반가움을 드러냈다.

그는 "패러디해 주시니까 이게 더 오래가는 것"이라며 "2009년도인데 지금 2026년도다. 아직까지도 가끔 패러디해 주시더라. 되게 뿌듯하다"고 말했다.

narusi@sportschosun.com