"5분마다 100만 원 빠져나가"…박준규, 매니저·동업자에 14억 날리고 파산 ('당신이 아픈 사이')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 박준규가 과거 뮤지컬 제작에 도전했다가 약 12억 원의 빚을 떠안고 집과 자동차까지 처분했던 사연을 털어놨다. 여기에 믿었던 매니저의 도박으로 약 2억 원의 추가 피해까지 입었다고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

27일 방송된 MBN '당신이아픈사이'에는 박준규는 과거 뮤지컬 제작에 도전했다가 큰 손실을 입었던 일을 털어놓는 모습이 그려졌다.

이날 박준규는 "하지 말라던 뮤지컬 제작을 했다. 그래서 12억, 13억 정도 날렸다"며 "나랑 같이 공동 제작을 했던 분에게 당했다"라고 털어놨다.

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박준규의 아내는 당시 상황에 대해 보다 구체적으로 설명했다. 그는 "동업자는 한 푼도 안 갖고 왔는데 우리는 그것도 몰랐다"라면서 "박준규 씨 지인인 투자자들에게 회사 명의로 투자 계약서를 작성했다. 그런데 동업자가 계약 후 투자자들을 다시 찾아가 회사 명의가 아닌 동업자 아내 이름으로 명의를 변경했다"라고 말했다. 이면 계약으로 모든 빚은 부부의 몫이었다. 약 12억 빚을 떠안게 된 박준규는 어쩔 수 없이 집과 자동차까지 처분했다. 모든 것을 처분하고도 빚이 남았다고.

설상가상으로 믿었던 매니저와 관련된 금전 문제까지 발생했다. 박준규는 "20년 지기 매니저가 아파서 그만두게 됐다. 전 매니저의 친구와 함께 일하기 시작했다. 거의 10년 가까이 함께했다"며 "식구같이 잘 지냈다. 그 친구 열심히 했다"라고 떠올렸다.

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그만큼 매니저를 신뢰했던 박준규는 통장과 비밀번호까지 맡겼다. 아내는 "너무 믿으니까 매니저한테 통장을 주고 비밀번호를 가르쳐줬다. 얼마만 인출해서 다음 날 촬영할 때 가져오라고 했다"며 당시 상황을 설명했다.

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하지만 어느 날부터 매니저와 연락이 끊겼고, 이상한 정황이 발견됐다. 박준규는 "갑자기 잠수를 타더라. 아침까지 연락이 없어서 이상하다 싶었다"며 "확인해 보니까 5분, 10분, 15분 만에 100만 원씩 계속 인출돼 있더라. 친구가 도박을 했던 것"이라고 털어놨다.

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문제는 여기서 끝이 아니었다. 아내는 "그것뿐만 아니라 알고 봤더니 우리 지인들에게 나를 팔았다"며 "박준규 지인에게 '형수가 형 몰래 쓸 돈이 있다'라면서 여기저기 돈을 빌렸다"고 밝혔다.

박준규는 "나를 팔고 아내를 팔아서 받은 돈이 200만 원, 300만 원 정도였다. 그래서 지인들도 나한테도 물어보지 않고 돈을 준 경우가 많았다"라면서 "2천만 원, 3천만 원 정도였으면 '형, 그 돈이 왜 필요하냐. 매니저가 와서 이야기 하던데'라고 했을 텐데 그냥 주고 말았던 경우가 많았다"라고 했다.

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그렇게 매니저가 빌린 금액은 무려 약 2억 원에 달했다. 박준규는 현재까지도 열심히 빚을 갚아 나가고 있다고 밝혔다.

박준규는 "정이라는 게 있으니까, '다시는 안 그러겠다. 죽을죄를 지었다'고 해서 한번은 봐줬다"라며 정 때문에 매니저를 용서했다고 전했다.

특히 박준규 부부는 이 과정에서 극심한 스트레스로 인해 탈모까지 겪었다고 고백했다. 박준규는 "그 스트레스가 제일 안 좋은 병이라고 하더라. 스트레스를 제일 많이 받으면 머리부터 빠지더라"고 전해 안타까움을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com