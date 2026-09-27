노주현, 11억대 고급 실버타운 세컨하우스..월 생활비도 300만원대

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 노주현이 고급 시니어 레지던스를 세컨하우스로 이용하고 있는 사실이 알려지면서 관심을 모으고 있다.

지난 18일 배우 사미자의 유튜브 채널에는 '60억 집 팔고 선택한 마지막 집'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 사미자 부부는 노후 생활을 위한 주거 공간을 알아보기 위해 프리미엄 실버타운을 직접 찾아 시설을 살펴봤다.

사미자는 의료 서비스부터 각종 여가시설까지 갖춰진 실버타운을 둘러봤다. 건강관리센터를 비롯해 필라테스와 골프 시설, 영화관, 노래방 등 입주민들이 이용할 수 있는 다양한 공간이 마련돼 있어 눈길을 끌었다.

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특히 입주민마다 담당 간호사가 배정되는 의료 지원 시스템에 사미자는 관심을 보였다. 실제 거주자들과 만나 생활하면서 느낀 점과 비용 등에 대한 이야기를 나누기도 했다.

그러던 중 예상치 못한 이름이 등장했다. 투어를 진행하던 제작진이 노주현의 거주 여부를 묻자 관계자는 "지금 세컨 하우스로 쓰고 계신다"며 "왔다갔다 하신다"고 설명했다.

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노주현이 해당 시설을 주거지 가운데 하나로 활용하고 있다는 사실이 알려지자 사미자도 반응을 보였다. 그는 "드라마 같이 했을 때가 엊그제 같은데 노주현이는 이제 완전히 하이 클래스, 리치 가이가 됐다. 나는 평범한 올드 우먼이 됐다"고 농담해 웃음을 안겼다.

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이후 공개된 노주현의 세컨하우스는 깔끔한 분위기의 거실과 주방 등으로 구성돼 있었다. 해당 실버타운은 여러 개의 동과 중앙 공간으로 조성돼 있으며, 입주민을 위한 생활 편의시설을 갖추고 있는 것으로 소개됐다.

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입주에 필요한 비용도 공개됐다. 28평형을 기준으로 보증금은 11억 7천만 원에서 11억 8천만 원대 수준이며, 월 생활비는 1인 입주 시 315만 원, 2인 입주 시 390만 원으로 안내됐다.

한편 사미자는 이번 방문을 통해 실버타운 입주에 대한 생각이 달라졌다고 밝혀 눈길을 끌었다. 과거에는 입주를 고려하지 않았지만 다양한 시설과 서비스를 직접 경험하면서 노후 주거 방식에 대해 진지하게 고민하는 모습을 보였다.

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노주현은 1968년 TBC 5기 공채 탤런트로 데뷔한 뒤 오랜 기간 배우로 활동해왔다. 다양한 작품에서 활약한 그는 최근에는 경기도 안성에 마련한 자택과 카페 등을 통해 근황을 공개하기도 했다.

tokkig@sportschosun.com