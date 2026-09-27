리센느 메이, 대학 축제 무대서 상의 지퍼 '스르륵'…멤버들 공연 끝나자 달려갔다

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[스포츠조선 김준석 기자] 걸그룹 리센느(RESCENE) 멤버 메이가 대학 축제 공연 중 의상 지퍼가 풀리는 돌발 상황을 겪었다.

메이는 무대를 끝까지 소화했고, 동료 멤버들은 공연이 끝나자마자 달려가 의상을 정리해줬다.

26일 온라인 커뮤니티와 SNS에는 명지대학교 축제 무대에 오른 리센느의 직캠 영상이 공유됐다.

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공개된 영상에서 리센느는 '데자부(Deja Vu)' 무대를 선보였다. 공연 도중 메이가 착용한 리폼 티셔츠의 뒤쪽 지퍼가 내려갔지만, 메이는 안무를 이어갔다.

동선이 가까워졌을 때는 미나미에게 "언니, 나 옷 뒤에!"라고 상황을 알렸다.

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이를 알아챈 미나미는 무대가 끝난 직후 원이와 함께 메이에게 다가갔다.

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두 사람은 내려간 지퍼를 올리고 옷매무새를 정리해줬다. 메이는 멤버들의 도움을 받은 뒤 미소를 지으며 공연을 마무리했다.

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영상이 퍼지자 예상치 못한 상황에서도 무대를 이어간 메이와 곧바로 의상을 챙겨준 멤버들의 모습에 관심이 쏠렸다.

narusi@sportschosun.com