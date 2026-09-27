권상우 17세 아들, 父 183cm 넘은 기적의 피지컬…훈훈 외모까지 놀라운 근황

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 권상우의 아들 룩희(17) 군이 아빠보다 큰 키를 자랑하며 폭풍 성장한 모습으로 시선을 끌었다.

권룩희는 27일 자신의 SNS를 통해 근황이 담긴 사진을 게재했다.

사진 속에는 아빠 권상우와 나란히 서서 사진을 촬영 중인 룩희 군의 모습이 담겨있다. 이어 어깨동무를 한 채 다정한 부자 사이의 모습을 연출해 눈길을 끈다.

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이때 편안한 스타일 속 폭풍 성장한 룩희 군의 모습이 시선을 사로잡았다. 룩희 군은 183cm로 알려진 아빠 권상우보다 큰 키를 자랑하는 것은 물론 아빠를 똑 닮은 훈훈한 외모까지 드러내며 눈길을 끌었다.

최근 권상우는 아내인 배우 손태영의 유튜브 채널을 통해 미국에서 생활 중인 아들 룩희 군이 운전면허를 취득했다고 알리기도 했다.

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당시 권상우는 "학교든 학원이든 축구든 혼자 간다. 친구들과 밥 먹으러도 각자 차 타고 모인다"라면서도 "부모로서 걱정은 되지만"이라면서 아들이 직접 운전해 혼자 다닐 수 있게 된 만큼 한결 편해진 일상을 전하면서도 부모로서의 걱정도 숨기지 않았다.

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이와 함께 손태영은 지난 4월 운전을 앞둔 아들을 위해 지프차를 중고로 구매했다고 밝혀 화제를 모으기도 했다. 당시 선택한 차량은 지프 브랜드(지프 랭글러 4xe)의 2023년식 하이브리드 SUV 모델이었다. 신차 가격은 7천~9천만 원대이지만, 중고차는 그보다 훨씬 저렴한 3천만 원 중반에서 4천만 원 후반까지 형성된 것으로 알려졌다.

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한편, 권상우와 손태영은 2008년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 손태영은 자녀 교육을 위해 미국 뉴저지에서 거주 중이며, 권상우는 한국과 미국을 오가며 '기러기 아빠' 생활을 이어가고 있다.

anjee85@sportschosun.com