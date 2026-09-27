고영욱, '감기 몸살 녹화 취소' 유재석 또 겨냥 "푹 쉬면 되겠네"

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 룰라 출신 고영욱이 방송인 유재석의 녹화 취소 소식을 공유하며 또다시 유재석을 언급했다.

고영욱은 27일 자신의 X(옛 트위터)에 "이번 계기로 푹 쉬면 되겠네"라는 내용의 글을 게재했다.

이와 함께 그는 '유재석, 감기 몸살로 녹화 당일 취소...1991년 데뷔 이후 처음'이라는 제목의 기사를 공유했다.

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앞서 유재석이 지난 22일 SBS '틈만 나면,' 녹화를 앞두고 건강 악화로 인해 데뷔 이래 처음으로 당일 취소했다.

당시 유재석은 심한 감기·몸살 기운을 앓고 있었으며, 고열 증상까지 겹쳐 정상적인 컨디션이 아니었던 것으로 전해졌다. 그럼에도 유재석은 촬영장으로 향했으나, 결국 컨디션을 회복하지 못하고 논의 끝에 녹화를 취소하기로 결정했다.

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고영욱이 유재석을 겨냥한 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난 7월 15일, 고영욱은 12일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?' 방송 화면을 캡처해 공유했다. 사진 속에는 유재석과 하하, 주우재의 모습이 담긴 가운데 유재석이 '우리 모두 행복하게 부자 되게 해주세요'라고 말하는 장면이 담겨있다.

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이를 두고 고영욱은 "이리도 방송이 좋을까... 얼마나 더 부자가 돼야 만족하려나... 욕심이 끝이 없구나"라고 글을 남겼다. 특정 인물을 직접 언급하지는 않았지만, 방송 화면과 문맥상 유재석을 겨냥한 발언이라는 해석이 온라인을 중심으로 확산했다.

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한편, 고영욱은 1994년 그룹 룰라 멤버로 데뷔해 큰 인기를 얻었지만 이후 미성년자를 상대로 한 성범죄 혐의로 실형을 선고받으며 연예계에서 퇴출당했다.

그는 2010년부터 2012년까지 미성년자 3명을 상대로 성폭행 및 강제 추행을 저지른 혐의로 기소됐으며 2013년 대법원에서 징역 2년 6개월을 확정받았다. 2015년 만기 출소했고 신상정보 공개와 위치추적 전자장치 부착 3년 명령도 함께 받았으며, 전자발찌 착용 기간은 2018년 7월 만료됐다. 이후 고영욱은 최근 반바지를 입고 야외에서 러닝하는 모습을 공개했다가 거센 비판을 받았다.

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anjee85@sportschosun.com