'16년째 연애 無' 김승수, 55세에 母와 합숙 맞선...결혼 위해 '남성 호르몬 수치' 어필 ('미우새')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]16년째 연애를 못 하고 있는 김승수가 엄마와 함께 맞선에 나섰다.

27일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 어머니와 함께 '미우새 표 합숙 맞선'에 출격한 김승수와 송종호의 모습이 공개된다.

16년째 연애를 못 하고 있는 김승수와 장가갈 생각이 전혀 없는 송종호는 엄마와 함께 맞선에 나서 눈길을 끌었다. 운명의 여자를 만날 수도 있다는 기대감에 잔뜩 들 뜬 두 母子는 미모의 맞선녀들이 등장하자 설렘을 감추지 못했다. 신동엽은 물론 실제 '합숙맞선' MC 서장훈까지 "굉장히 매력적인 분들이다", "어디서 이런 분들이 오셨냐"며 감탄을 금치 못했다. 특히 두 母子는 시작부터 서로 "잘 싸워보자", "양보 못 한다"며 견제를 감추지 못해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

이어서 부모가 소개하는 자식 소개 시간이 되자 MC 서장훈은 "여기서 선택이 많이 바뀐다"며 어떻게 어필을 하는지에 따라 마음의 방향이 달라진다고 설명했다. 서장훈의 설명대로 외모, 재력, 요리 등 부모들의 열띤 자식 자랑이 이어졌는데, 급기야 김승수 母는 아들의 남성 호르몬 수치까지 어필해 현장을 후끈 달아오르게 만들었다. 이어 김승수 母는 맞선녀에게 예상치 못한 돌발 질문을 던졌는데, 이를 듣던 김승수는 "엄마의 그 질문으로 난 오늘 끝났어" 라며 절망했다. 과연 아들은 물론, 스튜디오를 당황시킨 질문은 무엇이었을지 궁금증을 자아낸다.

한편, 아들의 선택으로 본격적인 일대일 데이트가 진행됐다. 맞선답게 연애관, 결혼관에 이어 2세 계획까지, 거침없는 진도에 당황한 MC 서장훈은 "첫 만남에 저 얘기까지 왜 하냐"며 한탄했다. 급기야 "하지 마!"라며 호통을 쳤고, 김승수 母마저 "쟤 포기했나 봐"라며 탄식했다는 후문이다. 과연 두 사람의 일대일 데이트에서 무슨 일이 벌어진 것일지 관심이 모인다.

Advertisement

모두를 설레게 만든 김승수와 송종호의 '미우새 표 합숙 맞선'은 27일 일요일 밤 9시 10분 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com